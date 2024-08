Coupe du Monde de la FIFA™ 2034 : À la découverte du « projet audacieux et passionnant » de l'Arabie saoudite pour le plus grand spectacle de football dans 10 ans.

L'Arabie saoudite a lancé une candidature pour l'organisation du Mondial 2034, afin d'accueillir le premier tournoi à 48 équipes dans un seul pays.

Présentée comme l'une des trajectoires de croissance les plus rapides et les plus passionnantes du football mondial, l'Arabie saoudite a lancé une candidature passionnante et ambitieuse pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2034, avec l'objectif d'accueillir le tout premier tournoi à 48 équipes dans un seul pays. La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Un voyage autour du monde est prévu pour l’édition de 2030, puisque le Maroc, l'Espagne et le Portugal se partageront l'organisation, tandis que des matchs seront également joués en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. L'Arabie saoudite vise à remporter la candidature pour 2034 et a présenté un « projet audacieux et passionnant ».

Aujourd’hui, GOAL vous guide à travers son plan innovant pour ramener la Coupe du Monde de la FIFA™ au Moyen-Orient.