Selon un article paru ce jeudi dans la presse française, le Paris Saint-Germain serait sur le point de perdre trois de ses plus grands espoirs.

Le club parisien, reconnu comme l’un des meilleurs centres de formation européens, a récemment permis à plusieurs de ses jeunes issus du vivier de s’imposer en équipe première sous la houlette de l’entraîneur Luis Enrique.

Warren Zaïre-Emery, Sini Mayolo, Quentin N’Djantao et Ibrahim M’Baye en sont la preuve vivante.

Mais, comme c’est aussi le cas pour d’autres clubs, à l’image de Barcelone qui a vu le PSG recruter Drew Fernandes, le club de la capitale pourrait souffrir de son propre succès.

Plusieurs clubs européens surveillent de près ces jeunes talents et, surtout, peuvent leur proposer un rôle de premier plan à court terme ainsi que des salaires plus élevés.

Selon L’Équipe, plusieurs éléments du centre de formation suscitent un vif intérêt, et Mathis Yangel, à qui le club a pourtant proposé un premier contrat professionnel, devrait partir, séduit par les avances de formations allemandes.

Ce milieu offensif de 17 ans, doté de qualités exceptionnelles, a déjà disputé deux matchs avec l’équipe première cette saison : d’abord en Coupe de France contre Fontainebleau en décembre dernier, puis contre Auxerre en Ligue 1 début septembre.

Même scénario pour Adam Ayari, milieu de terrain de 18 ans, dont le départ vers l’Eredivisie semble acté, l’Ajax se préparant à lui offrir un contrat professionnel.

Ayari affiche des statistiques impressionnantes en championnat junior (5 buts et 3 passes décisives en 8 matchs) et en Coupe Gambardella (7 buts et 1 passe décisive en 4 matchs).

Le défenseur central Emmanuel Mbemba, 18 ans et international français U19, dispose déjà d’une proposition du Paris FC, tandis que des formations de renom comme le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen surveillent attentivement sa progression.

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