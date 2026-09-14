Le Paris Saint-Germain publie un communiqué officiel concernant la blessure d'Achraf Hakimi





Le Paris Saint-Germain a dévoilé les détails de la blessure de son joueur marocain Achraf Hakimi, contractée lors du match face à Brest hier, en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a décroché hier une précieuse victoire sur le Stade Brestois, un but à zéro à l'extérieur. Mais les hommes de Luis Enrique ont perdu les services d'Achraf Hakimi au cours de la rencontre, le défenseur parisien semblant souffrir d'une blessure aux ischio-jambiers, et son entraîneur n'a pas été en mesure de préciser la gravité de la blessure lors de la conférence de presse d'après-match.

Le club de la capitale a annoncé sur son site officiel, ce lundi : « Après avoir subi une légère blessure à la cuisse droite lors du match d'hier soir contre Brest, Achraf Hakimi suivra un traitement médical durant deux jours. »

Et de poursuivre : « Un examen médical complémentaire sera réalisé à l'issue de cette période. »

En conséquence, le latéral marocain reste disponible pour disputer le Classique de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille dimanche prochain.

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