Le pari gagnant de Luca Zidane : un transfert en vue après la CAN

L'élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria a laissé un goût amer à la sélection algérienne. Pourtant, au milieu de la déception collective, certains joueurs ont su tirer leur épingle du jeu et se montrer sous leur meilleur jour. C'est le cas de Luca Zidane. Le gardien des Fennecs, malgré une soirée compliquée face aux Super Eagles, a réalisé une compétition globalement solide. Ses prestations n'ont pas laissé insensibles certains recruteurs européens, et son avenir pourrait ne plus s'écrire en deuxième division espagnole.

Le Dinamo Zagreb en pole position pour Zidane

Selon les informations du quotidien espagnol AS, un club habitué des joutes européennes serait très intéressé par le profil du portier algérien. Il s'agit du champion de Croatie en titre, le Dinamo Zagreb. Le club croate, où évoluent déjà ses compatriotes Ismaël Bennacer et Monsef Bekrar, préparerait une offre de 2 millions d'euros pour convaincre Granada de lâcher son gardien, sous contrat jusqu'en 2027. Un club qui a souvent réussi aux joueurs algériens par le passé.

Cet intérêt soudain n'est pas le fruit du hasard. Auteur de trois clean sheets lors des quatre premiers matchs de la compétition, Luca Zidane a prouvé qu'il avait le niveau international. Il a affiché une sérénité et une assurance qui ont rassuré sa défense et tapé dans l'œil des observateurs. Sa performance moins aboutie en quart de finale ne semble pas avoir effacé l'excellente impression laissée durant la phase de poules.

Getty Images

Une sanction de la FIFA en embuscade ?

Un obstacle pourrait toutefois se dresser sur la route de ce transfert. Impliqué dans une échauffourée à la fin du match tendu contre le Nigeria, Luca Zidane reste sous la menace d'une éventuelle sanction de la part de la FIFA. Si une suspension venait à être prononcée, elle pourrait logiquement refroidir les ardeurs de ses prétendants et compliquer les négociations. Un point de vigilance qui sera scruté de près dans les jours à venir.

Quoi qu'il en soit, cette sollicitation est déjà une victoire pour le gardien de 27 ans. En choisissant de défendre les couleurs de l'Algérie, il s'est offert une vitrine exceptionnelle qui pourrait lui permettre de faire décoller sa carrière en club. Passer de la deuxième division espagnole à un club comme le Dinamo Zagreb, qualifié régulièrement pour les compétitions européennes, serait un véritable bond en avant. Le pari algérien est peut-être déjà en passe d'être gagné.