Les regards des passionnés de football anglais se tourneront dans quelques instants vers le « Gtech Community Stadium », théâtre du très attendu derby de l'ouest de Londres entre Chelsea et son hôte Brentford, dans le cadre de la cinquième journée de Premier League anglaise ; une lutte directe pour se rapprocher du carré des grands, puisque Chelsea aborde cette rencontre à la sixième place avec 7 points, avec un point d'avance sur son adversaire, septième avec 6 points.

La composition de Chelsea annoncée par l'entraîneur Xabi Alonso a marqué un tournant notable dans la stratégie de construction de l'équipe ; il a en effet aligné la moyenne d'âge la plus élevée de son onze de départ en Premier League depuis environ trois ans et demi, soit une moyenne de 27 ans et 349 jours, la plus haute pour Chelsea dans la compétition depuis le match face à Arsenal en mai 2023, où elle atteignait alors 28 ans et 278 jours, et ce selon « Sky Sports ».

Le duo anglais expérimenté, Danny Welbeck (35 ans) et Jordan Henderson (36 ans), est entré dans l'histoire récente du club londonien ; ils sont en effet devenus les plus vieux joueurs anglais à figurer dans le onze de départ de Chelsea en championnat depuis la titularisation de la légende John Terry, à 36 ans, face à Sunderland en mai 2017.

Voici le onze de départ complet de Chelsea pour affronter Brentford :

Gardien de but : Martinez.

Ligne défensive : Fofana, Lacroix, Colwill.

Milieu de terrain : Neto, Henderson, Barco, Chavarria.

Ligne offensive : Palmer, Rogers, Welbeck.

La liste des remplaçants comprenait : Penders, Acheampong, Gusto, Hato, Lavia, Nicolas Jackson, Gittens, Estêvão et Quenda.