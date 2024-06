Le onze du Real face au Borussia Dortmund : Une énorme surprise dans les buts !

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a réservé une grande surprise dans les buts contre Dortmund, samedi.

Le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund, samedi soir à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions. Logiquement favori, le club madrilène fait face à un sérieux outsider qui a déjoué tous les pronostics jusqu’ici. S’il y a quelques certitudes sur la composition du Real Madrid, il y avait des doutes sur l’identité du gardien de but titulaire, ce soir. Carlo Ancelotti a enfin levé l’équivoque avec une grande surprise dans les buts contre Dortmund.

Le Real Madrid veut reconquérir son trône

Vainqueur de la C1 en 2022, le Real Madrid a laissé échapper sa couronne la saison dernière au profit de Manchester City, qui l’avait éliminé en demi-finale. Cette saison, le club merengue a éliminé à son tour, les Citizens, en quart de finale avant de sortir le Bayern Munich au tour suivant. C’est donc clair que le Real Madrid souhaite récupérer sa couronne et remporter ainsi son 15e trophée continental. Réputé pour être un grand conservateur, Carlo Ancelotti va faire quelques innovations lors de la finale contre Dortmund. En tout cas, l’entraineur du Real Madrid a décidé de surprendre tout le monde pour le poste de gardien de but.

La grande surprise d’Ancelotti au poste de gardien de but

Blessé lors de la présaison, Thibaut Courtois n’a encore joué aucun match de Ligue des Champions cette saison. Pendant son intérim, Andriy Lunin a su passer devant Kepa Arrizabalaga dans la hiérarchie pour assurer l’intérim. Un intérim largement réussi avec des prestations exceptionnelles notamment lors des phases à élimination directe. S’il devrait logiquement terminer la compétition, le gardien ukrainien a retrouvé son rang de No2 ces dernières semaines avec le retour de Thibaut Courtois. Et comme l’a confirmé Carlo Ancelotti vendredi, c’est le gardien belge qui sera titulaire dans les buts contre le Borussia Dortmund, ce soir.

Carlo Ancelotti reconduit ses hommes de confiance

Après avoir tranché sur le cas du gardien de but, Carlo Ancelotti devrait reconduire son équipe-type à une exception de près contre le BVB. Le Real Madrid devrait évoluer dans un 4-4-2 losange avec un quatuor Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez et Ferland Mendy en défense. Devant la défense, Eduardo Camavinga devrait, sauf surprise, être titularisé en absence d’Aurélien Tchouameni, forfait pour la finale. L’entrejeu sera complété par le prochain retraité, Toni Kroos, Federico Valverde et enfin par Jude Bellingham, positionné derrière les attaquants. En attaque, c’est bien sûr les Brésiliens Vinicius et Rodrygo qui s’occuperont de l’animation offensive du Real Madrid.

La compo attendue du Real Madrid contre Dortmund

Courtois - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Vinicius