Le onze de la France contre les Pays-Bas : Didier Deschamps modifie son dispositif

La France défie tout à l’heure les Pays-Bas dans le cadre des qualifications de l’Euro 2024. Dans sa compo de départ, Didier Deschamps change de cap.

Face aux Pays-Bas au Johan Cruyff Arena ce vendredi, la France va tenter de chercher une qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne. Pour y parvenir, Didier Deschamps prend de cours tout le monde et sort une petite carte surprise.

Coman démarre

Parmi les principaux changements à noter, Kingsley Coman devrait occuper l'aile droite de l'attaque, tandis que Jonathan Clauss aura sa chance pour briller.

Le débat entre Ousmane Dembélé et Kingsley Coman pour une place sur l'aile droite semble trouver une réponse, du moins pour ce match. Selon les dernières informations, c'est Kingsley Coman qui débutera le match aux côtés des parisiens, Kylian Mbappé sur l'aile gauche et Randal Kolo Muani en pointe. Une décision qui écarte temporairement Olivier Giroud de la composition probable.

Lors de la dernière mise en place, jeudi, Ousmane Dembélé n’a pas été aligné dans le onze de départ. À sa place, Alphonse Areola a pris part à l'entraînement avec les chasubles orange, généralement attribuées aux remplaçants. Ce qui laisse une place ouverte au bavarois Coman pour être titulaire dans cette rencontre.

Clauss prend le couloir droit

La défense de l’équipe de France connaît également des ajustements en l'absence de Jules Koundé, blessé. C'est donc le Marseillais Jonathan Clauss qui aura l'occasion de se distinguer. Préféré à Benjamin Pavard et au nouveau venu Malo Gusto, Clauss complétera la ligne défensive aux côtés des frères Hernandez, Théo à gauche et Lucas dans l'axe, ainsi qu'Ibrahima Konaté. À noter que Dayot Upamecano et William Saliba ont également été contraints de déclarer forfait pour ce match crucial.

Pour le reste, c’est du grand classique. Mike Maignan devrait occuper le poste de gardien de but, tandis qu'Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann composeront le trio du milieu de terrain tricolore.

La composition probable des Bleus

Mike Maignan J.Clauss, Konaté, L. Hernandez, et T. Hernandez. A. Tchouaméni, A. Rabiot, A. Griezmann, K. Coman, Kolo Muani, K.Mbappé