Le onze de l’OM contre Monaco : Gattuso révolutionne tout

Le nouveau coach de l’OM a effectué de nombreux changements dans le onze de départ de son équipe.

Les supporters de l’Olympique de Marseille pourraient ne pas reconnaitre leur équipe, ce soir lors du déplacement à Monaco à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Le onze aligné n’a rien à voir avec celui des précédents matches.

Gattuso écarte Aubameyang

Gennaro Gattuso, le nouveau coach de la formation phocéenne, a déjà imprimé sa patte. Il a notamment fait le choix de se passer de Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Le Gabonais démarre sur le banc et c’est le Portugais Vitinha qui est aligné en pointe.

Pour épauler le Portugais aux avant-postes, « Il Rino » a fait appel à Joaquin Correa, dont il connait les qualités depuis son passage en Serie A. Et sur le flanc opposé, c’est le Sénégalais Iliman Ndiaye qui est titularisé. Ismaila Sarr, lui, est remplaçant.

Dans l’entrejeu, le technicien transalpin a reconduit le trio des derniers matches. Azeddine Ounahi, Jordan Veretout et Valentin Rongier seront donc tous de la partie.

Derrière, on fait confiance au quatuor habituel. Renan Lodi et Jonathan Clauss gardent leurs places respectives sur les côtés, tandis que Chancel Mbemba et Samuel Gigot sont associés en charnière centrale. Pau Lopez gardera, lui, les buts comme toujours.

Le onze de départ de l’OM contre Monaco :

Pau Lopez : Renan Lodi, Clauss, Mbemba, Gigot : Rongier, Veretout, Ounahi ; Correa, Ndiaye, Vitinha.