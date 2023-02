Le nouveau plan anti-racisme révolutionnaire de la Liga

Une nouvelle mesure "antiraciste" sera déployée pour la première fois lorsque le Real Madrid et Vinícius Júnior affronteront Osasuna en Liga.

Une mesure "antiraciste" conçue par le président de La Liga Javier Tebas fera ses débuts samedi soir à El Sadar, lors du match opposant Osasuna au Real Madrid. L'attaquant brésilien des Blancs, Vinícius Júnior, a été victime d'insultes racistes dans différents stades d'Espagne cette saison, une tendance qui semble malheureusement s'accentuer. En conséquence, la ligue a décidé d'adopter une nouvelle stratégie pour tenter de résoudre ce problème.

"La Liga ne peut pas avoir un joueur qui est vicieusement insulté dans chaque stade où il joue. Il est clair que nous avons un problème et nous devons trouver une solution", expliquait Tebas la semaine dernière.

Pour l'instant, l'opération se concentrera uniquement sur les matchs du Real Madrid à l'extérieur, où de telles insultes ont été continuellement détectées, avec Vinícius comme cible principale. Il n'a pas été exclu de déployer ces mesures lors des rencontres avec d'autres équipes, mais cela n'est pas jugé nécessaire à l'heure actuelle. Afin d'éradiquer les insultes, La Liga a proposé d'infiltrer trois ou quatre spectateurs dans les tribunes les plus "partizan" de chaque terrain, dont la mission est de signaler les insultes et d'identifier les auteurs.

Cette dernière partie du plan est la plus cruciale, comme on l'a déjà vu dans deux cas précédents. En 2020, un supporter de l'Espanyol qui avait proféré des insultes xénophobes à l'encontre de l'attaquant de l'Athletic Club Iñaki Williams a été identifié.

Le parquet de Barcelone a demandé que l'individu purge une peine de deux ans de prison, paie une amende de près de 6 000 euros et soit interdit d'accès aux enceintes sportives pendant cinq ans. En revanche, Vinicius a été la cible d'insultes racistes de la part d'un supporter au Camp Nou en octobre 2021 et, bien que l'incident ait été clairement enregistré par les caméras de télévision, le ministère public a classé l'affaire, car les Mossos d'Esquadra, la force de police autonome de Catalogne, n'ont pas été en mesure d'identifier l'auteur de l'insulte.

Des sanctions plus sévères pour les contrevenants

C'est peut-être l'idée la plus innovante de La Liga pour éradiquer le racisme, mais ce n'est pas la première : Tebas a envoyé une lettre aux présidents des clubs de première et deuxième divisions, leur demandant de faire tout ce qu'ils peuvent pour combattre le problème et d'identifier immédiatement les supporters fautifs. Il a également encouragé les clubs des joueurs qui ont été insultés à déposer des plaintes officielles, tandis qu'un compte e-mail spécial a été créé (StopRacismo@laliga.es) pour les fans qui souhaitent signaler des abus racistes.

Et, afin d'éviter tout problème avec le bureau du procureur et de rationaliser le processus, La Liga est désormais en mesure de notifier directement les tribunaux d'instruction, qui sont chargés d'enquêter sur le crime, plutôt que de le signaler d'abord à la Commission espagnole contre la violence