La relation entre Fulham et le Real Madrid semble en passe de devenir l'une des histoires les plus marquantes du marché des transferts estival, après que l'entraîneur Álvaro Arbeloa a inscrit un troisième joueur de la Maison Blanche sur sa liste de priorités : le jeune Thiago Pitarch, qui souhaite lui aussi retrouver son ancien entraîneur et rejoindre son projet en Premier League.

Le désir de Fulham d'attirer Pitarch survient après la conclusion des transferts de Gonzalo García et de César Palacios, dans le cadre d'un accord qui permet au Real Madrid d'encaisser 50 millions d'euros en échange de la vente de 70 % des droits des deux joueurs offensifs.

Le club anglais ne s'est pas contenté de ce duo, puisqu'il continue de surveiller les talents présents à Valdebebas et considère le milieu de terrain d'origine marocaine comme sa prochaine cible pour renforcer son effectif, selon le journal espagnol « Marca ».

Le dossier Pitarch en est encore à ses balbutiements, Fulham travaillant actuellement à renforcer son entrejeu par plusieurs options, parmi lesquelles Shea Charles, le joueur de Southampton, dont le club réclame environ 30 millions d'euros pour le laisser partir, alors que d'autres clubs s'intéressent à ses services.

Par ailleurs, la blessure de Pitarch, qui se remet actuellement d'un problème au genou gauche qui l'écartera des terrains pendant plusieurs semaines, offre à Fulham davantage de marge pour mener les négociations avec sérénité et sans précipitation.

Malgré tout, le club anglais dispose d'un atout de taille : l'accord du joueur pour rejoindre ses rangs. Pitarch accueille en effet favorablement l'idée de retravailler sous la direction d'Arbeloa et de vivre l'expérience anglaise aux côtés de ses deux anciens coéquipiers Gonzalo et Palacios.

Ces dernières semaines ont été marquées par des contacts préliminaires entre le représentant du joueur et Fulham, le club étant conscient que la volonté du joueur pourrait faciliter la conclusion de l'opération.

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Un avenir incertain après l'arrivée de Mourinho

La situation de Pitarch au sein du Real Madrid a changé après le départ d'Arbeloa, qui était son principal soutien, le joueur s'apprêtant à travailler sous la direction de José Mourinho durant la préparation de la nouvelle saison. Mais l'orientation du club madrilène consiste à le maintenir dans les rangs du Castilla.

Il n'existe actuellement aucun plan clair pour le faire monter en équipe première, malgré la belle fin de saison qu'il a réalisée l'an passé, lorsqu'il est devenu un titulaire lors des derniers mois de compétition, prenant le dessus dans la concurrence sur des noms tels qu'Eduardo Camavinga et Dani Ceballos.

Pitarch a disputé 16 matchs avec le Real Madrid en Liga et en Ligue des champions, et il figurait dans le onze de départ lors de plusieurs rencontres importantes, notamment les deux matchs des phases éliminatoires face à Manchester City et le match aller contre le Bayern Munich.

Face à l'incertitude quant à son rôle en équipe première sous la direction de Mourinho, le joueur envisage positivement l'idée d'un transfert à Fulham, où il pourrait trouver une plus grande opportunité de se faire un nom dans l'ambiance de la Premier League, l'une des plus grandes scènes du football mondial.

La plus belle découverte d'Arbeloa à l'académie du Real Madrid

Pitarch est l'une des plus belles découvertes d'Arbeloa durant son passage à l'académie du Real Madrid, l'entraîneur ayant réussi à le propulser vers l'équipe première en peu de temps, ce qui porte aujourd'hui sa valeur marchande à environ 20 millions d'euros.

L'aventure de Pitarch avec Arbeloa a débuté le 18 janvier 2025, lorsque l'entraîneur lui a offert ses grands débuts avec l'équipe des jeunes « Juvenil A », avant que le scénario ne se répète le 14 septembre de la même année, lors de sa première apparition officielle avec le Castilla.

Le 17 février 2026 est venue l'apparition la plus marquante, lorsque Arbeloa lui a également offert sa première apparition officielle avec l'équipe première du Real Madrid, faisant du joueur l'auteur de trois débuts exceptionnels sous la direction du même entraîneur en moins d'un an.

Aujourd'hui, son transfert éventuel à Fulham pourrait constituer le nouveau chapitre de la relation entre Arbeloa et Pitarch, après que l'entraîneur a joué le plus grand rôle dans l'ascension du joueur au sein du projet du Real Madrid.