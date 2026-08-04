L'incertitude grandit autour de l'avenir du jeune espoir du Real Madrid, après sa blessure lors de la préparation de la nouvelle saison et alors que le club se rapproche du recrutement de joueurs de premier plan qui menacent son obtention d'une place de titulaire pour la saison à venir.

Le journal « AS » a affirmé que l'avenir de Thiago Pitarch (18 ans) était plus incertain que jamais. Après avoir remporté le Championnat d'Europe des moins de 19 ans avec la sélection espagnole, le joueur issu du centre de formation est revenu au Real Madrid.

Il ne s'est écoulé que neuf jours entre le fait de brandir le trophée et sa rencontre avec José Mourinho. Thiago était très enthousiaste, car il aspirait à décrocher une place dans l'équipe première, mais il a subi une blessure lors de sa toute première séance d'entraînement, qui l'éloignera des terrains pendant un mois et demi.

Depuis lors, Thiago Pitarch travaille à Valdebebas pour récupérer le plus rapidement possible et être disponible pour être choisi par l'entraîneur portugais, ou du moins tel est le plan ; car avant sa blessure, l'avenir du milieu de terrain semblait plus radieux que jamais.

Málaga était le club le plus intéressé, mais son absence des compétitions européennes constitue un obstacle à la finalisation de l'opération. En réalité, la priorité de Thiago est de jouer pour un club disputant la compétition continentale la plus importante.

Dans son entretien avec le journal « AS », il a déclaré : « J'aimerais continuer à obtenir des minutes de jeu en Ligue des champions la saison prochaine. » Mais cette gênante blessure au genou a peut-être changé les plans du joueur.

La possibilité qu'il continue à porter le maillot du Castilla n'est pas à exclure. Comme la saison dernière, Pitarch sera officiellement enregistré comme joueur de l'équipe réserve. Non pas parce qu'il est en dehors des plans de Mourinho, mais parce que l'effectif de l'équipe première est au complet.

En réalité, avec l'imminence des transferts de Diomandé et de Rodrigo, le Real Madrid sera contraint de vendre davantage de joueurs pour intégrer tout le monde. C'est pour cette raison que Thiago a été enregistré, provisoirement, avec le Castilla.

La saison dernière, il a disputé 16 matchs avec le Real Madrid et a été titulaire contre des équipes comme l'Atlético de Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. Arbeloa lui a fait confiance, et Pitarch a prouvé sa capacité à apporter sa contribution. Néanmoins, la concurrence sera plus rude cette saison.

L'arrivée de Bernardo Silva et la probabilité d'un recrutement de Rodrigo renforceront les options de Mourinho au milieu de terrain. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur portugais, mais une mauvaise nouvelle pour Thiago.

Malgré tout, Pitarch se concentre actuellement sur sa récupération d'une blessure qui laisse son avenir incertain pour le moment.