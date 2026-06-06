Le Portugal a connu un couac samedi soir, à la veille de la Coupe du monde. Lors du match amical contre le Chili, Rafael Leão a écopé d’un carton rouge direct juste avant la mi-temps pour un geste d’humeur et il doit maintenant attendre la décision de la FIFA sur d’éventuelles sanctions supplémentaires.

En règle générale, les suspensions issues des matchs amicaux sont purgées lors des rencontres suivantes de préparation. Le Portugal doit encore affronter le Nigeria en amical le 10 juin ; une suspension d’un match ne devrait donc pas compromettre sa participation à la Coupe du monde.

Toutefois, si la FIFA juge l’infraction suffisamment grave, une suspension plus lourde pourrait être prononcée et s’appliquer aux rencontres officielles, y compris l’entrée en lice contre le Congo le 17 juin.

L’incident a éclaté après un duel sur la touche entre João Cancelo et Felipe Faundez. Iván Román est alors intervenu et a asséné un coup de tête au latéral portugais, faisant immédiatement monter la tension d’un cran.

Leão s’est alors interposé et a clairement perdu son sang-froid : il a saisit Román à la nuque à deux mains avant de le repousser au sol. Une bagarre générale a immédiatement éclaté, impliquant plusieurs joueurs.

L’arbitre a alors sorti le rouge pour les deux joueurs, épargnant toutefois Cancelo, seulement impliqué sans être sanctionné.

Jürgen Locadia s'en est bien tiré après un carton rouge

Jürgen Locadia s’est retrouvé cette semaine dans une situation similaire à celle de Leão. L’attaquant de Curaçao a reçu un carton rouge direct lors d’un match amical contre l’Écosse pour un coup de coude violent, mais il a finalement écopé d’une seule rencontre de suspension. Il manquera donc uniquement la rencontre d’adieu face à Aruba et l’ancien joueur du PSV sera opérationnel pour le premier match de Coupe du monde de Curaçao contre l’Allemagne.







