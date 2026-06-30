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Azzedine Ounahi Jan Paul van HeckeImago

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Le Maroc aurait-il dû écoper d’un carton rouge face aux Pays-Bas ? « Une faute grossière »

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
J. van Hecke
A. Ounahi

Peu après la première pause de la rencontre de Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Maroc (0-0 à la mi-temps), le jeu a été brièvement interrompu. Le milieu de terrain Azzedine Ounahi a percuté le défenseur Jan Paul van Hecke, touchant le visage du Zélandais avec son coude.

L’arbitre Wilton Sampaio, déjà très verbal avec les joueurs en première période, a choisi de ne pas sanctionner l’action.

La VAR n’est pas intervenue non plus, malgré les protestations du défenseur.

Le commentateur de la NOS, Jeroen Grueter, a immédiatement pointé du doigt cette action litigieuse et s’est étonné que l’arbitre ne vérifie pas les images.

Sur X, le journaliste Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf, a aussitôt réagi : « Une faute grossière du numéro 8 marocain Ounahi, qui assène un coup de coude au visage de Van Hecke, mais l’arbitre brésilien ferme les yeux, accorde un coup franc sans sortir les cartons. »

Pour Kapteijns, le VAR confirme une tendance : « Il est encore une fois aux abonnés absents, comme souvent lors de cette Coupe du monde. » Juste avant la mi-temps, Van Hecke est de nouveau frappé à la tête, cette fois par le joueur de Leiderdorp Noussair Mazraoui.

Van Hecke a alors subi une blessure importante à la tête. Le défenseur de Tottenham Hotspur a été soigné sur le terrain et a pu reprendre le jeu.

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