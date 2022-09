Le maillot de la Juventus était prohibé au Parc

Les supporters de la Juventus, qui étaient présents au Parc mardi dernier, n’ont pas pu afficher leurs couleurs.

Deux créateurs de contenu qui suivent la Juventus en Ligue des champions ont révélé à Goal Italie qu’ils ont vécu une soirée très compliquée dans la capitale française. "Jamais rien de tel ne s'est produit auparavant", ont-ils témoigné.

Assister à un match oui, mais avec des restrictions illogiques et sans le maillot de sa propre équipe. C'est ce qui est arrivé à Colpo Gobbo (Antonello Pira) et Luca Toselli, Youtubers et créateurs de contenu qui suivent les événements de la Juventus, au Parc des Princes.

Les deux fans étaient venus à Paris simplement pour assister à un match de la Ligue des champions et pour vivre une expérience formidable : une fête, ce qui devrait normalement être un match de football. Mais non.

Une fois arrivés aux tourniquets pour entrer dans le stand de l'UEFA au Parc des Princes, les deux hommes se sont vus interdire de porter le maillot de la Juventus, comme ils l'ont raconté à POPCAST, le format de GOAL Italia sur Twitch.

Les supporters de la Juventus ne décolèrent pas

« Il n'était jamais arrivé d'aller dans un stade et d'être témoin d'une telle chose. Même dans les tribunes, et non dans les tribunes de l'UEFA, ils ont fait enlever les maillots : et cela confirme une volonté de la part du PSG. Certains disent que c'est ainsi que cela se passe dans les stades en France. Mais la France est "Liberté, Egalité, Fraternité" : elle est touchée au plus haut point par cet épisode », racontait l’un deux.

Une interdiction qui intervient à la fin des contrôles d'entrée et de manière qui a totalement surpris les tifosi. "Si vous mettez un avertissement sur le billet disant : 'Les vêtements neutres sont recommandés pour ceux qui vont dans des secteurs neutres', c'est bon. Dans les premiers pré-filtres, ils ne nous ont rien dit : ils nous ont fait faire le tour complet, en passant devant le cortège des ultras. Nous y sommes allés comme si c'était une fête, car il s'agit de football. Même si on nous avait dit d'éviter de porter le maillot de la Juventus, cela nous aurait dérangés, car c'est notre droit de le porter. Beaucoup de gens disent "Mais si c'est un règlement du PSG, il faut l'accepter", et non : si c'est un règlement illogique, il faut le signaler pour s'assurer qu'il ne se reproduira pas. Mais pourquoi devrais-je être puni pour être allé au match ?", a ajouté le supporter.