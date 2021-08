Le magnifique maillot third de l'Ajax en hommage à Bob Marley

L'Ajax a dévoilé son nouveau maillot third pour la saison 2021-22. Un maillot qui rend hommage à la chanson 'Three Little Birds' de Bob Marley.

L'Ajax a dévoilé son nouveau troisième maillot directement inspiré de Bob Marley pour la saison 2021-22. Une tunique qui n'est autre qu'un hommage à l'hymne de ses fans : "Three Little Birds". Le kit sera principalement porté lors des matches européens, et a déjà fait ses preuves auprès des fans ce vendredi 20 août.

Réalisé par Adidas en collaboration avec la famille Bob Marley, le maillot est principalement noir avec des détails rouges, jaunes et verts, rappelant les couleurs de la Jamaïque. Juste en dessous du col, au dos, il y a trois petits oiseaux assis sur les croix d'Andreas d'Amsterdam en référence à la mythique chanson de Bob Marley.

"Three Little Birds" et l'Ajax, toute une histoire

L'Ajax portera ce troisième maillot lors des matches européens, quand les travées du stade sont plus chaudes qu'à l'accoutumée, l'équipe d'Eredivisie étant qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Cette chanson est devenue l'hymne de l'association des fans de l'Ajax en août 2008 lorsque le club jouait un match amical contre Cardiff City dans la capitale galloise. Mais le chant de celle-ci avait été une telle réussite que ses notes de reggae sont continuellement chantées depuis.

🎶 'Three Little Birds' 🎶



Le maillot third de l'Ajax en hommage à Bob Marley 💚💛❤️ pic.twitter.com/VHIlJAwyqk — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 20, 2021

En plus d'être invité à rester dans les tribunes après le match, Three Little Birds est l'une des chansons jouées par le DJ du stade et il a rapidement été adopté par les supporters de l'Ajax comme un hymne chanté à chaque match. La fille de Bob Marley, Cedella Marley, s'est dit particulièrement touchée par cette initiative collective.

"Je suis plus que touchée que l'Ajax ait choisi Three Little Birds et en ait fait son hymne. Des histoires comme celle-ci me réchauffent le cœur et montrent à quel point des chansons comme Three Little Birds peuvent être percutantes. Le football était tout pour mon père et pour utiliser ses mots, 'le football, c'est la liberté'."