Leicester City humilié en Cup

Les Foxes de Leicester ont fauté en Cup ce dimanche. En 32es de finale, ils se sont fait sortir par une équipe de D4, Newport.

À l'instar de ce qu'a vécu l'OM en France, Leicester a essuyé une élimination inattendue contre une formation de D4 en FA Cup. Les Foxes ont sombré sur le terrain de Newport (2-1), et en ayant été menés à la marque pendant quasiment tout le match.

L'équipe du Français Claude Puel a encaissé le premier but à la 10e minute et ce n'est qu'à la 82e minute qu'elle a réussi à rétablir la parité. Rachid Ghezzal trouvait le chemin des filets, pensant assurer le "replay" aux siens. En vain. À peine deux minutes après ce but, les locaux reprenaient l'avantage. Amond s'est mue en héros de la partie, en transformant un pénalty.

Leicester s'est fait sortir par une équipe qui lui est pourtant largement inférieure sur le papier. C'est une surprise et ça l'est d'autant plus que les champions d'Angleterre étaient sur une belle dynamique en championnat. Durant le dernier mois, ils se sont offert le scalp de Chelsea et de Manchester City. Avec ce revers, Puel se retrouve de nouveau dans l'œil du cyclone.

Leicester n'est pas la seule équipe de l'élite anglaise à avoir quitté la Cup dès le premier tour. C'est aussi le cas de Bournemouth, de Cardiff et de Fulham. Une rencontre reste encore à disputer dans ces 32es de finale. Elle mettra aux prises lundi soir Wolverhampton à Liverpool.