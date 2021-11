Le jour où Leeds a failli s'offrir Erling Haaland

Erling Haaland est né dans la ville anglaise de Leeds et il est bien connu qu'il est un fan de Leeds United, une équipe pour laquelle son père Alfe-Inge a joué, mais l'actuel attaquant du Borussia Dortmund a bien failli arriver à Elland Road lui-même il y a quelques années.

Jouant pour Molde à l'époque, Haaland et son père sont venus en Angleterre pour discuter avec Leeds, qui jouait dans le championnat EFL.

"Il était à Molde, il avait environ 17 ans et il était très motivé, mais il suivait également Leeds United avec ferveur", a révélé l'agent Hayden Evans dans l'émission The Phil Hay Show de The Athletic.

Nous avons parlé à Victor [Orta, le directeur sportif de Leeds] et lui avons dit : "Écoutez, je peux amener Erling à Leeds et le reste vous reviendra".

"La meilleure preuve que vous pouvez avoir [qu'un joueur veut rejoindre le club] est de l'amener physiquement au club, donc nous avons dit que nous pouvions le faire.

Il a répondu : "Absolument, à son âge, il est le numéro un mondial que tout le monde voudrait avoir. Si vous pouvez l'amener à Leeds, nous ferons le reste".

L'article continue ci-dessous

"Nous avons fait venir Alfie et Erling pour qu'ils séjournent à Oulton Hall, qui avait été comme une seconde maison pour Alfie lorsqu'il est arrivé à Leeds. Nous les avons fait entrer, nous avons parlé de Leeds United, nous l'avons emmené rencontrer Victor, [et] Victor avait déjà le maillot de Leeds United déjà confectionné avec 'Haaland' dans le dos.

Ce qui était impressionnant à l'époque, c'est qu'il a dit : "Allons voir le terrain d'entraînement, c'est ce que le garçon veut voir. Elland Road est Elland Road, il l'adore - c'est un fan de Leeds United - mais en tant que footballeur, nous voulons parler de football.

"Ça s'est bien passé, nous sommes revenus, mais le résultat final était que [Molde] voulait environ quatre millions de livres. Leeds n'était pas dans la position [financière] stable qu'elle a maintenant et il n'allait pas jouer, même avec le talent qu'il avait, il n'allait pas jouer en équipe première à cet âge."