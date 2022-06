Le joueur le plus riche du monde est sans club

L'argent ne fait pas tout, comme le prouve l'expérience de Faiq Bolkiah dans le football.

L'Américain a rejoint Maritimo il y a un an et demi et a résilié son contrat sans jamais avoir fait ses débuts au Portugal.

Faiq a rejoint l'été 2020 après avoir quitté Leicester City, après avoir appartenu à l'académie des jeunes de Chelsea, bien qu'il n'ait jamais joué pour aucun des deux clubs.

Il n'a pas non plus joué au Portugal, bien qu'il soit entré sur le banc pour un match contre le Sporting CP en février 2021.

Une fortune de 15 milliards d'euros

Fils du prince de Brunei, Jefri Bolkiah, et neveu du sultan, Hassanal Bolkiah, il possède une fortune de 15 milliards d'euros.

L'article continue ci-dessous

Cette saison, il a été envoyé pour jouer avec l'équipe B de Maritimo, mais il n'a pas non plus réussi à faire impression là-bas et son contrat jusqu'à l'été prochain a été résilié.

Né à Los Angeles mais nationalisé au Brunei, Faiq Bolkiah poursuivra son parcours dans le football.

"Je suis un joueur rapide, j'aime faire bouger les choses. Je suis ailier et numéro 10, j'aime le jeu direct et marquer des buts", a-t-il dit un jour à propos de son style de jeu.