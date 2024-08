Les 5 enseignements à retenir du match Leipzig - PSG (1-1)

Le PSG a été accroché par Leipzig lors de son deuxième match de préparation, samedi (1-1).

A l’inverse de la majorité des clubs français, le Paris Saint-Germain n’a pas disputé beaucoup de matchs lors de cette présaison. Ce n’est que le mercredi dernier a entamé sa préparation avec un nul contre Sturm Graz (2-2). Pour son second et dernier match test ce samedi, le PSG ne fera pas mieux contre le RB Leipzig et concède un nouveau match nul.

Pacho rassurant, Skriniar à la ramasse

Pas de victoire pour le PSG lors de cette présaison. Après Sturm Graz mercredi, c’est au tour du RB Leipzig d’accrocher le Paris Saint-Germain ce mercredi. Un résultat somme toute logique au vu du contenu proposé par les Parisiens. Les hommes de Luis Enrique n’auront pas été flamboyants pour la première de William Pacho, titulaire dans l’axe aux côtés de Milan Skriniar. Si le défenseur équatorien a été précis dans ses interventions, le Slovaque a eu des difficultés à gérer les espaces derrière lui. Une prestation qui ne risque de convaincre Luis Enrique qui forçait déjà le départ de Skriniar.

De retour dans les buts après la première mitigée de Matvey Safonov, Gianluigi Donnarumma a encore montré ses lacunes dans le jeu aérien. C’est son hésitation sur un corner de Leipzig qui a coûté au PSG, l’ouverture du score signée Lois Openda (1-0, 12e). Aligné en faux neuf, Marco Asensio aura été transparent dans cette rencontre. Tout le contraire du jeune Ibrahim Mbaye, très percutant, même s’il n’a pas eu de réussite dans le dernier geste.

Ramos en sauveur, Dembélé toujours imprécis

Après un premier acte à l’avantage de Leipzig dans tous les sens, Luis Enrique faisait tourner en seconde période et lançait Naoufel El Hannach, Senny Mayulu, João Neves, Gonçalo Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Des entrées qui ont permis au PSG de prendre enfin le contrôle du jeu. Très en jambes, Joao Neves s’est mué en dépositaire du jeu parisien. Ousmane Dembélé se montrait aussi dangereux sans pour autant parvenir à débloquer la situation.

Mais comme bien souvent la saison dernière, c’est Gonçalo Ramos qui sauvait Paris de la défaite avec une frappe en pleine lucarne imparable pour le gardien de Leipzig (1-1, 70e). C’est donc avec une défense moins sereine et une attaque en manque de réussite que les hommes de Luis Enrique se projettent sur la nouvelle saison de Ligue 1. Le PSG lance la défense de son titre le vendredi prochain contre Le Havre.