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Patrick Tchanhoun

Le Havre - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon joue gros en Normandie. Face au Havre, les Gones cherchent un déclic après plusieurs résultats frustrants. Les dernières infos ici.

La 26e journée de Ligue 1 se poursuit ce week-end avec un duel important entre Le Havre AC et l'Olympique Lyonnais. Dans un championnat très serré, chaque point compte désormais dans la lutte pour l’Europe comme dans celle pour le maintien. Lyon espère relancer la machine, tandis que Le Havre cherche à stopper une série négative.

Lyon sous pression avant l’Europe

La période reste délicate pour l’Olympique Lyonnais. L’équipe dirigée par Paulo Fonseca traverse une zone turbulente, marquée par plusieurs résultats décevants. Les Gones n’ont pas gagné lors de leurs trois dernières journées de championnat. Une défaite à Strasbourg (3-1), un revers contre l'Olympique de Marseille (3-2), puis un match nul face au Paris FC (1-1).

Malgré cette série compliquée, Lyon reste quatrième du classement et conserve des ambitions pour la Ligue des champions de l’UEFA. Le déplacement en Normandie apparaît donc crucial pour rester au contact du podium. Autre enjeu : reprendre confiance avant le huitième de finale retour de la Ligue Europa.

Le Havre veut profiter de la dynamique lyonnaise

En face, Le Havre AC se situe actuellement à la 14e place. Le club normand totalise 26 points et dispose d’une marge de neuf longueurs sur la zone rouge occupée par le FC Nantes.

Toutefois, la formation entraînée par Didier Digard reste sur trois défaites consécutives. Ce match représente donc une occasion idéale pour relancer la dynamique.

Face à un Lyon en manque de confiance et moins performant loin de ses bases, les Havrais espèrent créer la surprise.

Sur quelle chaine suivre le match Le Havre - Lyon

RMC Sport 1Regarder ici

La rencontre entre Le Havre AC et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 15 mars 2026 à partir de 17h15 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Le Havre - Lyon

crest
Ligue 1 - Ligue 1
Stade Oceane

Venue and timing of the match.

Infos des équipes et effectifs

Le Havre vs Lyon Équipes probables

Le HavreHome team crest

4-1-2-3

Formation

4-1-4-1

Home team crestOL
99
M. Diaw
18
Y. Zouaoui
15
A. Seko
29
S. Zagadou
93
A. Sangante
14
R. Ndiaye
19
L. Gourna-Douath
8
Y. Kechta
45
I. Soumare
17
S. Boufal
33
K. Quetant
1
D. Greif
33
H. Hateboer
6
T. Tessmann
3
N. Tagliafico
19
M. Niakhate
16
Abner
44
K. Merah
23
T. Morton
99
N. Nartey
9
Endrick
77
R. Yaremchuk

4-1-4-1

OLAway team crest

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • D. Digard

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • P. Fonseca

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Infos sur l'équipe du Havre

[a couple of paragraphs about the home team news based on the pre-match interviews and latest injury news or suspensions]

Infos sur l'équipe de l'OL

[a couple of paragraphs about the home team news based on the pre-match interviews and latest injury news or suspensions]

La forme des deux équipes

LEH
-Forme

Buts marqués (encaissés)
4/7
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

OL
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/10
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Historique des confrontations

LEH

Derniers matches

OL

1

1

Nul

3

Victoires

5

Buts marqués

10
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Classement

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