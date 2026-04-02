Le gouvernement espagnol décide de durcir le ton face aux slogans racistes contre l'islam

Dans le cadre d'un match amical qui devait être festif, le stade de l'Espanyol, en Catalogne, s'est transformé en théâtre d'événements qui ont provoqué un véritable choc en Espagne, obligeant le gouvernement à intervenir rapidement.

Le match amical entre les équipes nationales d'Espagne et d'Égypte, qui s'est déroulé mardi au stade « RCDE » (stade de l'Espanyol) à Barcelone, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la Coupe du monde 2026, a été marqué par des incidents racistes.

Le match s'est soldé par un score nul et vierge (0-0), mais il a été marqué par des incidents regrettables qui ont gâché l'ambiance, un groupe de supporters ayant scandé des slogans hostiles aux musulmans et sifflé pendant l'hymne national égyptien.

Le gouvernement espagnol a décidé de sévir en transmettant au parquet les slogans hostiles à l'islam et aux étrangers proférés lors de ce match amical, les considérant comme un délit de haine potentiel.

Beatriz Carrillo, directrice générale de l'égalité, de la non-discrimination et de la lutte contre le racisme au sein du gouvernement espagnol, a adressé une lettre officielle au procureur général chargé de la lutte contre les crimes de haine et la discrimination, Miguel Ángel Aguilar.

Dans sa lettre, Mme Carrillo a demandé l'ouverture immédiate d'une enquête sur les événements survenus mardi dernier au stade RCDE de Cornellà-de-L'Ubrígat (Barcelone).

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Le discours a souligné que les chants scandés par un groupe de supporters, ainsi que les huées lors de l'interprétation de l'hymne national égyptien, pourraient constituer un délit de haine puni par la loi espagnole en vertu de l'article 510 du Code pénal.

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a fermement condamné cet incident, affirmant qu'il était « inacceptable et ne devait pas se reproduire ».

Sur ses comptes de réseaux sociaux, M. Sánchez a écrit : « On ne peut pas laisser une minorité rétrograde ternir l'image de l'Espagne en tant que pays pluraliste et tolérant. L'équipe nationale et ses supporters font partie intégrante de cette image. Tout mon soutien va aux sportifs qui ont été affectés par cet incident. »

De son côté, le ministre de la Présidence et de la Justice, Félix Bolaniós, a affirmé que « celui qui garde le silence aujourd’hui devient complice », soulignant la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts pour construire une société où chacun est respecté.

La police « Mossos d'Esquadra » (police de Catalogne) mène une enquête parallèle sur cet incident, qui a suscité une vive indignation au sein de la communauté musulmane et parmi les stars du football.