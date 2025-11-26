Le fils de David Beckham humilie Cristiano Ronaldo

La star d'Al-Nassr, qui joue toujours à 40 ans, affiche un physique impressionnant, un domaine où il estime surpasser Beckham. Mais le plus jeune fils de l'ancien capitaine de l'Angleterre a répliqué au Portugais avec une répartie cinglante.

Ronaldo critique le physique « normal » de Beckham.

L'icône portugaise s'est entretenue avec le journaliste Piers Morgan au sujet de sa carrière, de son avenir et bien plus encore lors d'une longue conversation en début de mois. Au cours de cet échange, Beckham, 50 ans, ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, a également été brièvement évoqué. On a demandé à Ronaldo qui, selon lui, était le plus beau des deux, et le vétéran attaquant n'a pas mâché ses mots.

« Son visage est magnifique, oui, un beau visage », a-t-il déclaré. « Le reste est normal, comme si c'était normal. Je ne suis pas normal. Je suis parfait. Pour moi, être beau, ce n'est pas seulement avoir un visage, c'est tout un ensemble. Imaginez Cristiano et un type lambda en slip de bain rouge sur la Copacabana, vous pensez que je n'aurais aucune chance ? »

Quand on lui a demandé qui attirerait le plus l'attention en traversant la Copacabana, Ronaldo a fanfaronné : « Moi, à 100 % », avant d'ajouter : « Il [Beckham] a bonne mine. Je l'aime bien, il a une bonne élocution, je l'aime bien. »

L'ancienne star de la Juventus a également laissé entendre qu'il était la personne la plus célèbre de la planète.

« On pourrait faire un débat mondial : qui est le plus célèbre ? Moi ou le président Donald Trump ? Je pense que, dans le monde entier, même sur les petites îles, on me connaît mieux que lui », a-t-il déclaré.

En réponse, Cruz, âgé de 20 ans, a fait référence aux propos de Ronaldo sur le repos, qu’il jugeait « normal », et a publié un montage photo comparant le Portugais lors de sa signature à Manchester United en 2003, alors adolescent, à une photo de David dans la vingtaine. Sur cette image, Beckham semble avoir l’avantage.