Le FC Barcelone décidé à conserver Ousmane Dembélé ?

Régulièrement blessé, l'international français ferait toujours partie des plans du Barça pour la saison prochaine.

Absent depuis le 11 février et encore pour les cinq prochains mois en raison d'une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, survenue à l’entraînement, Ousmane Dembélé ne portera plus le maillot du cette saison, et ce même avec le report des rencontres en raison du Coronavirus qui va pousser la à se terminer fin juin selon toute vraisemblance. Régulièrement blessé depuis son arrivée en Catalogne, l'international français pourrait avoir disputé son dernier match officiel sous le maillot du Barça.

Il faut dire que l'été dernier, Ousmane Dembélé était la clé de voute du transfert de Neymar. L'ancien ailier du était la monnaie d'échange pouvant faire pencher la balance afin de convaincre le PSG, mais ce dernier a refusé de quitter le FC Barcelone. Il aurait été simple de penser que le Barça souhaiterait à nouveau se séparer du Français cet été, notamment en raison de ses nombreuses blessures, mais ce ne serait pas le cas.

Quique Setien et Abidal veulent le voir rester

En effet, selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone compterait bel et bien sur Ousmane Dembélé pour la saison prochaine. Eric Abidal et Quique Setien, le nouvel entraîneur du club catalan, souhaiteraient conserver l'international français au moins une saison de plus. Selon Sport, le Barça ne compterait donc pas mettre son ailier de 22 ans sur le marché des transferts. Une information révélatrice des intentions du club catalan sur le mercato estival.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Ousmane Dembélé, dont les blessures l'empêchent de s'imposer au FC Barcelone, aurait très bien pu servir de nouveau de monnaie d'échange l'été prochain. Malgré ses nombreuses absences, l'international français reste un joueur d'exception et est très performant lorsqu'il est en bonne santé ce qui lui donne une belle valeur et une belle cote auprès des autres grands clubs européens.

Le Barça n'utilisera donc pas, selon toute vraisemblance, Ousmane Dembélé pour attirer Neymar ou encore Lautaro Martinez l'été prochain. Outre la volonté de Quique Setien de garder le Français, car il est convaincu de ses qualités, le Barça décide de faire une nouvelle fois confiance à l'ancien de Dortmund, dont les blessures depuis deux ans seraient principalement dues à sa croissance qui n'est toujours pas terminée. Le Barça est patient et fait confiance à Ousmane Dembélé. Le Français va désormais devoir rendre la pareille.