Le drôle de message de Gattuso au public avant OM – Clermont

Gennaro Gattuso a lancé un appel à l’endroit des supporters avant le match de l’OM contre Clermont, dimanche.

L’Olympique de Marseille sera aux prises dimanche, avec Clermont pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. En conférence de presse samedi en prélude de la rencontre, l’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, avait un message particulier à passer auprès du public marseillais.

Le public a manqué à l’OM à Brighton

Après quatre victoires de suite, l’OM a connu un coup d’arrêt jeudi dernier contre Brighton en Ligue Europa. Un dénouement que Gattuso justifie par l’enchainement des matchs à un rythme élevé de ses joueurs. Le technicien italien estime alors que cela aurait été différent avec le soutien des supporters. Avant d’affronter Clermont ce dimanche, le coach de l’OM a donc décidé de lancer appel au public phocéen pour qu’il puisse pousser les joueurs à la victoire face aux Auvergnats.

Le message de Gattuso au public de l’OM

« Je voudrais lancer un appel au public. Le match peut sembler facile sur le papier, mais il ne l'est pas, aucun match n’est facile. On aura besoin que tout le stade pousse l’équipe. On a dépensé beaucoup d’énergie, et le public peut nous donner un gros coup de coup de main, de la 1ère à la 90e minute », lance Gattuso en ouverture de la conférence de presse. Le champion du monde 2006 révèle d’ailleurs si l’équipe arrive à sortir des prestations convaincantes, c’est parce qu’elle a un public qui le pousse derrière.

L'article continue ci-dessous

Getty

L’Italien compte donc sur la présence des supporters marseillais pour aider l’OM à obtenir la victoire. « Je suis certain qu’ils répondront présents demain et nous aideront. Je pense que quand on joue avec 62-65000 personnes qui poussent derrière l’équipe, dans une telle atmosphère, c’est aussi grâce à eux qu’on arrive à produire ce type de performance. Je pense qu’ils y sont pour beaucoup », ajoute Gennaro Gattuso.