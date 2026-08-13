Le défenseur de l'Égypte pose ses valises en Serie A

Le joueur égyptien Omar Fayed est arrivé en Italie ce jeudi, en vue de finaliser son transfert vers l'un de ses clubs, en provenance du Fenerbahçe turc, selon un rapport de presse.

Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé que le Fenerbahçe est parvenu à un accord pour vendre Fayed au Frosinone italien, avant que le défenseur âgé de 23 ans ne s'envole pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

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Né le 4 juillet 2003, Fayed évolue au poste de défenseur central et mesure 1,92 mètre.

Il a débuté sa carrière dans le secteur des jeunes de l'Arab Contractors, avant d'être promu en équipe première, puis de rejoindre le Fenerbahçe en août 2023, avec un contrat courant jusqu'en juin 2027.

Durant son passage au Fenerbahçe, Fayed a connu des expériences en prêt, puisqu'il a joué avec le Novi Pazar serbe, puis le Beerschot belge, et enfin l'Arouca portugais lors de la saison 2025-2026, avant de revenir au club turc.

Il n'a pas encore disputé le moindre match officiel avec l'équipe première du Fenerbahçe.

Sur le plan international, Fayed a représenté les sélections de jeunes de l'Égypte et a disputé les Jeux olympiques (Paris 2024). Il compte 10 apparitions avec l'Égypte des moins de 23 ans, selon les données de « Transfermarkt ».

Selon les rapports ayant dévoilé les détails de l'accord, le montant du transfert de Fayed vers Frosinone s'élève à environ 500 000 euros, auxquels s'ajoutent des primes, en attendant qu'il passe sa visite médicale et signe son contrat.



