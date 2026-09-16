Le décès endeuille une légende du Barça

Le monde du football néerlandais pleure le décès de Bartina Koeman-Bodevéld, épouse de la légende du Barça et ancien sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman, à l'âge de 65 ans.

Selon le média « Foot Mercato », la famille de l'ancien joueur et entraîneur du Barça a annoncé cette triste nouvelle, Bartina souffrant d'un cancer depuis de nombreuses années.

Ronald Koeman évoquait régulièrement, et avec beaucoup de retenue, la maladie de son épouse et les traitements éprouvants qu'elle suivait.

Avant la dernière Coupe du monde, alors qu'il entraînait les Pays-Bas, il avait expliqué qu'elle recevait un traitement chaque mercredi, puis souffrait d'effets secondaires pendant plusieurs jours.

Koeman s'accrochait à l'espoir que son épouse le rejoigne si les Pays-Bas obtenaient de bons résultats en Coupe du monde, et il avait déclaré : « Si nous atteignons la finale, les médecins l'autoriseront peut-être à voyager, et ce serait formidable. »

Bartina et Ronald Koeman étaient ensemble depuis de nombreuses décennies et ont trois enfants : Tim, Debbie et Ronald.

Rappelons que Koeman a quitté la sélection néerlandaise après une élimination précoce du Mondial dès les huitièmes de finale face au Maroc, la mission étant alors confiée à Xavi Hernández à sa place.

Koeman a joué pour le Barça pendant six ans et a inscrit le but du sacre du club catalan lors de sa première Ligue des champions de l'histoire en 1992 ; il a également occupé le poste de directeur technique du club catalan pour une saison, en 2020-2021.

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