Le jeune défenseur allemand Mikael Baza, âgé de 16 ans, est arrivé à Barcelone en provenance de Hambourg, et signera un contrat courant jusqu'en 2029 avec le Barça.

Barcelone prévoit de le faire progresser au sein de l'académie de La Masia avant qu'il ne rejoigne l'équipe première.

Barcelone est parvenu à un accord définitif avec Hambourg concernant le recrutement de Baza, le jeune défenseur allemand de 16 ans, considéré comme l'un des plus grands talents défensifs de sa génération.

Florian Plettenberg, journaliste à « Sky Sport », a indiqué que le transfert était bouclé et que le joueur rejoindrait officiellement les rangs de Barcelone.

Selon Plettenberg, la visite médicale et la signature du contrat sont prévues demain, mardi. Baza s'engagera à rester avec Barcelone jusqu'en 2029.

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie du club visant à recruter de jeunes talents prometteurs. Le plan de Baza prévoit dans un premier temps de poursuivre son développement au sein de la structure de l'académie des jeunes, en évoluant avec le Barça Atlètic et l'équipe des jeunes (moins de 19 ans), avec la possibilité d'atteindre à terme l'équipe première.

Baza est un défenseur central âgé de 16 ans, qui a attiré l'attention de nombreux clubs grâce à ses qualités et à son potentiel.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».

Son arrivée s'inscrit dans la volonté de Barcelone de recruter un jeune défenseur central gaucher, capable d'évoluer avec l'équipe première à l'avenir.

Le club catalan avait ciblé le joueur durant la période de transferts actuelle. En effet, son nom figurait parmi les options étudiées par le directeur sportif Deco pour renforcer ce poste après le départ d'Álvaro Cortés du club.

Et désormais, selon Plettenberg, Barcelone a réussi à avancer et à finaliser le transfert avec Hambourg.

Baza est également lié par un lien familial à l'un des plus grands défenseurs du football allemand : il est le cousin de Jonathan Tah, joueur de la sélection allemande et actuel joueur du Bayern Munich.

Et bien que Baza n'ait pas encore dépassé les seize ans et qu'il ait encore un long chemin à parcourir pour progresser, le club catalan a déjà décidé de le recruter jusqu'en 2029.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».



