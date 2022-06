Le conseil de Pep Guardiola au Barça

L'entraîneur de Manchester City ne sait pas si le Barça peut se permettre de recruter Robert Lewandowski et conseil au club d'être patient.

Pep Guardiola a toujours un oeil sur son ancien club : le FC Barcelone. Le Catalan est le premier à regretter la saison mi-figue, mi-raisin des Blaugrana. L'entraîneur de Manchester City, fraîchement couronné champion de Premier League, a évoqué la situation actuelle du FC Barcelone, son présent, son avenir et ses mouvements sur le marché des transferts.

Guardiola dubitatif sur la santé économique du Barça

L'ancien entraîneur du Barça a appelé les supporters du Barça à la patience et espère qu'ils seront bientôt en mesure de renverser la situation. C'est ce qu'il a déclaré avant le début du "Throphée de golf des légendes" qui se joue au Pula Golf de Son Sonservera, à Palma de Majorque. Pep Guardiola est convaincu que Robert Lewandowski s'adapterait au jeu du Barça, mais il a de sérieux doutes sur le fait que le Barça puisse se permettre de s'offrir le Polonais.

"Nous parlons de Lewandowski, sa carrière parle d'elle-même. Il peut s'adapter n'importe où", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Je ne sais pas si le Bayern va le transférer et si le Barça peut se le permettre". Concernant la possibilité d'un intérêt du Barça pour Bernardo Silva, un joueur de City, Guardiola a été très catégorique sur cette possibilité : "Ce sera très compliqué pour eux".

"Faire profil bas"

Quant à Ferran Torres, ancien joueur de Manchester City, Pep Guardiola a commenté qu'il était convaincu que lors de sa deuxième saison il améliorera ses performances sous les couleurs du FC Barcelone : "Ferran Torres a eu de grandes statistiques, quand l'équipe jouera mieux, Ferran jouera mieux, il faut le voir dans le contexte".

Et enfin, concernant la situation du Barça, l'entraîneur de Manchester a analysé le contexte et a voulu apporter sa vision du futur pour les Catalans. En fait, Pep Guardiola a tout simplement demandé de la patience aux fans du Barça : "J'espère que tout va bien pour eux mais avec la situation qui existe, on ne peut pas faire de grandes choses", a-t-il dit.

Pep a expliqué que "nous devons tous accepter la situation qui existe. Nous savons tous que si la situation n'est pas bonne, vous ne pouvez pas faire de grandes signatures. Le fait d'y aller avec un profil bas nous aidera à progresser plus rapidement", a-t-il assuré. Plus facile à dire qu'à faire pour les supporters du Barça qui pendant ce temps voient ceux de leur rival madrilène exulter et fêter les nombreux trophées remportés.