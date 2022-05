Le propriétaire de Man City confirme Guardiola dans ses fonctions

Khaldoon Al-Mubarak, le président de Man City, a assuré qu’il comptait pas se séparer de son entraineur, Pep Guardiola.

Khaldoon Al Mubarak affirme que Manchester City discutera avec Pep Guardiola d'un nouveau contrat aussi tôt que ce dernier en émettra le souhait.

Guardiola approche des 12 derniers mois de son contrat du côté de l’Etihad Stadium, et après avoir remporté quatre des derniers titres de Premier League, personne dans la hiérarchie du club ne souhaite le voir partir. Si le coach espagnol a assuré qu’il ne trahira pas le club lorsqu'il prendra sa décision, il a également suggéré qu'il pourrait aller au bout de son contrat avant d'annoncer son prochain challenge.

Cependant, City reste détendu face à la situation, étant donné qu'il s'agit d’un technicien qui est déjà resté plus longtemps dans son club qu'à Barcelone et au Bayern Munich. Et c’est notamment en raison des bonnes relations qu'il entretient avec ses dirigeants et de la liberté qu'on lui donne dans son travail.

"Nous apprécions chaque instant avec Guardiola"

"Pep n'est jamais resté aussi longtemps qu'il l'est resté (ici) dans un club, que ce soit Barcelone ou le Bayern Munich. Donc, la question est parfaitement valable", a déclaré Al Mubarak.

« Elle est parfaitement valable l'année dernière et il y a trois ans. Et bien sûr cette année. C'est un partenariat qui a fait des merveilles pendant des années. Il approche de sa septième année et l'année prochaine sera un chapitre passionnant de sa collaboration et nous en apprécions chaque instant », a-t-il poursuivi.

Al-Mubarak a ensuite conclu en lâchant : "Nous réalisons de grandes choses ensemble et cette conversation aura lieu au bon moment, au bon rythme, et avec le rythme, le temps et le cadre qui fonctionnent pour Pep."