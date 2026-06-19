Le compte à rebours a commencé : la révélation du secret de Lewandowski approche

D’après les informations de la publication catalane Sport, la star polonaise Robert Lewandowski a officiellement trouvé un accord avec le club de Chicago Fire. Le buteur quittera donc le FC Barcelone pour découvrir la Major League Soccer, et sa présentation devrait avoir lieu lundi prochain.

Selon le journal espagnol « Sport », l’attaquant polonais a trouvé un accord définitif avec le club de Chicago Fire et sera présenté officiellement comme nouvelle recrue lundi prochain.

Après plusieurs semaines de réflexion et de négociations, l’attaquant polonais a clarifié ses intentions ces derniers jours : il s’est rendu à Chicago la semaine dernière pour rencontrer en personne la direction du club et le staff technique, prendre connaissance du projet sportif et valider définitivement le transfert.

Selon Sport, qui cite des sources polonaises, il s’engagera pour deux saisons, avec une option pour une troisième, et percevra un salaire annuel net supérieur à 10 millions d’euros. Il a ainsi repoussé des offres très avantageuses en provenance d’Arabie saoudite pour relever un nouveau défi en MLS.

Selon le quotidien catalan, l’avant-centre s’envolera vers les États-Unis dimanche prochain pour être présenté officiellement le lendemain lors d’une conférence de presse très attendue par les médias.

Cette décision intervient après quatre saisons couronnées de succès avec Barcelone, au cours desquelles l’avant-centre a exprimé son souhait de partir, refusant de se contenter d’un rôle de remplaçant et affirmant, tant sur le plan physique que technique, pouvoir encore atteindre un haut niveau de performance. Il ne mettra pas non plus un terme à sa carrière internationale et prévoit d’être disponible pour la sélection polonaise lors du prochain Championnat d’Europe.