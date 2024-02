Le comportement de Messi oblige la Chine à bloquer l'Argentine

Lionel Messi sème la discorde entre Hong Kong et l’Argentine au point où la Chine a décidé de bloquer son homologue argentin.

La Chine et l’Argentine ne parlent plus d’une même voix. La raison ? Lionel Messi. Alors que l’attaquant de l’Inter Miami devrait faire son entrée avec son club contre une sélection des meilleurs joueurs locaux, l’ancien du Paris Saint-Germain ne l’avait plus fait. Ce qui vient de créer une tension entre la Chine et l’Argentine.

Le gouvernement de Hong Kong en colère contre Messi

Battu par la formation saoudienne d’Al Nassr FC (6-0), le 1er février lors de la Riyadh Season, l’Inter Miami était en déplacement à Hong Kong Stadium, dimanche, dans le cadre d’un autre match amical en vue de sa préparation. A l’occasion, les Américains avaient pris le dessus en s’imposant largement sur le score de 1-4.

Alors qu’il était annoncé jouer au moins une mi-temps, selon l’accord entre les le gouvernement de Hong Kong et l’organisateur de la rencontre, Lionel Messi n’avait joué aucune minute de ce match. Ce qui avait poussé les dirigeants à prendre des décisions radicales. Juste après le match, le gouvernement hongkongais avait publié deux déclarations consécutives dimanche soir, se déclarant « extrêmement déçu », et menaçant de retirer 1,9 million d'euros de financement public à l'organisateur de l'événement, Tatler Asia, un média spécialisé dans la mode de luxe et le style de vie.

L'article continue ci-dessous

Getty/X

Le ministre des sports avait souligné que le gouvernement de Hong Kong prendrait une décision sur le retrait éventuel de l'aide financière prévue après avoir examiné les faits avec l'organisateur de l'événement. Des sanctions vont tomber.

Hong Kong bloque l’Argentine

Après la non-entrée de Lionel Messi en jeu, le gouvernement de Hong Kong est très furieux. Pour ce faire, la Chine vient de servir l’équipe nationale d’Argentine qui a besoin de ses services le mois de mars prochain.

Getty Images

Selon les informations de RMC Sport, la Chine a indiqué, ce samedi, qu’elle renonçait à accueillir deux matchs amicaux de l'équipe d'Argentine, après le tollé suscité par l'absence et l'attitude de Lionel Messi lors d'une rencontre à Hong Kong. Pour rappel, l’Albiceleste avait annoncé une tournée dans le pays asiatique du 18 au 26 mars, lors de laquelle elle devait affronter le Nigeria dans la ville de Hangzhou (Est) et la Côte d'Ivoire à Pékin.