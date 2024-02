Le gouvernement de Hong Kong menace après l’absence de Messi à un match

Le gouvernement de Hong Kong est très furieux après que Lionel Messi a manqué le match contre une sélection des meilleurs joueurs locaux, dimanche.

Le Hong Kong Stadium a servi de cadre, dimanche, au match d'exhibition entre la sélection des meilleurs joueurs locaux et l’Inter Miami. Un match qui avait tourné en faveur de la formation américaine, qui s’était largement imposée (1-4).

Leo Messi n’a pas joué

Après avoir été étrillé par Al Nassr FC (6-0), le 1er février lors de la Riyadh Season, l’Inter Miami a effectué le déplacement sur Hong Kong, dimanche dans le cadre d’un autre match amical en vue de sa préparation. A l’occasion, les coéquipiers de Lionel Messi l’ont emporté 1-4.

Annoncé au départ qu’il devait jouer cette rencontre, Lionel Messi, blessé, n’a plus fait son entrée en jeu lors de ce match contre la sélection des meilleurs joueurs locaux de Hong Kong. Une absence du capitaine argentin, qui a soulevé la colère des dirigeants hongkongais, qui menacent.

Le gouvernement menace

Selon les informations du ministre des sports de Hong Kongo, ce lundi, l'organisateur du match amical de l'Inter Miami à Hong Kong s'était engagé à faire jouer Lionel Messi au moins 45 minutes. Mais celui-ci n’a plus honoré sa parole. Ce qui a attiré la colère des spectateurs et dirigeants. Des chants "Remboursez !" et des hurlements ont d’ailleurs été entendus jusqu'au coup de sifflet final de la rencontre.

Juste après le match, le gouvernement de Hong Kong a publié deux déclarations consécutives dimanche soir, se déclarant « extrêmement déçu », et menaçant de retirer 1,9 million d'euros de financement public à l'organisateur de l'événement, Tatler Asia, un média spécialisé dans la mode de luxe et le style de vie.

« L'une des principales conditions de notre accord de financement avec Tatler Asia était que Messi participe au match pendant au moins 45 minutes, sous réserve de considérations liées à la condition physique et à la sécurité », a déclaré Kevin Yeung, Secrétaire à la culture, aux sports et au tourisme de Hong Kong, lors d'une conférence de presse, ce lundi.

« Hier, avant le début du match, l'organisateur Tatler Asia a réaffirmé que Messi allait jouer en deuxième mi-temps », a-t-il ajouté. Selon Yeung, qui a assisté au match dans le stade en compagnie d'autres responsables, dont le chef de l'exécutif de Hong-Kong John Lee, le gouvernement local avait tenté de négocier avec l'organisateur lorsque Messi ne s'est pas présenté sur le terrain au début de la seconde mi-temps.

Alors que le gouvernement avait demandé finalement dix minutes pour voir l’e champion du monde sur le terrain avant la fin du match, cela n’avait pas été également possible. Alors, le ministre a souligné que le gouvernement de Hong Kong prendrait une décision sur le retrait éventuel de l'aide financière prévue après avoir examiné les faits avec l'organisateur de l'événement. Des sanctions vont tomber.