Le clip hilarant de Reims pour présenter un sponsor !

Le Stade de Reims a diffusé un clip particulièrement original pour présenter un nouveau sponsor avant le début de cette saison 2019-20.

Depuis quelques années, les différentes écuries de l'élite rivalisent de créativité pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et à ce petit jeu, le fait figure de bon élève.

Le club champenois l'a encore prouvé cette semaine en présentant un nouveau sponsor - une compagnie aérienne, Eva Air - de manière amusante.

Dans le clip calqué sur l'ambiance du film "Y a-t-il un pilote dans l'avion ?", on y voit le capitaine Alaixys Romao habillé en commandant de bord et annoncer un message à son assistance : "Nous espérons un vol en douceur mais nous allons sans doute rencontrer quelques zones de turbulences. En cas de recours au VAR, un match à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Placez-le sur votre visage et respirez pendant dix minutes".

🚨 Décollage de la saison imminent 🚨



✈️ Pour une saison en toute sécurité à nos côtés, merci de suivre attentivement les consignes qui vont vous être présentées par notre commandant de bord et son équipage 👨‍✈️#PNCAuxPortes #SDRAirline #EvaAir pic.twitter.com/Vu7gEA6OKv — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 5, 2019

La vidéo du Stade de Reims afin de présenter son nouveau maillot & son nouvel équipementier @UmbroFrance



Bravo à @AlaixysRomao pour ses talents de comédien ..



(🎥 : @StadeDeReims) pic.twitter.com/m35I3L14oC — RD'Foot (@RD_Foot) May 24, 2019

Ce n'est pas la première fois que Romao exerce ses talents d'acteur. Le milieu défensif l'avait déjà fait pour présenter la nouvelle tunique du club.

Mais le "film" le plus mémorable à ce jour reste certainement l'annonce du transfert de l'attaquant sud-coréen Suk Hyun-jun. "Avec ou sans Suk ?".

Le service marketing / communication du @StadeDeReims a vraiment de la suite dans les idées ! 😂👍 pic.twitter.com/77taZ40WWX — Ecofoot.fr (@Ecofoot) August 9, 2018

Une chose est sûre, les amoureux du Stade de Reims attendent déjà les prochaines vidéos avec impatience. Pour rappel, c'est au Stade Vélodrome, à Marseille, que la première escale des Rémois aura lieu, samedi (17h30), lors de cette saison 2019-20.