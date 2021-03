Le choix inattendu de Xavi pour le banc du Barça

Alors qu’il est désigné lui-même comme postulant pour le poste, Xavi pense que banc du Barcelone serait parfait pour Joachim Low.

Depuis l’été dernier, Ronald Koeman s’occupe du prestigieux club du FC Barcelone. Cette semaine, et malgré l’élimination prématurée essuyée en Ligue des Champions contre le PSG, sa direction l’a confirmé à ce poste pour la saison prochaine. Elle est convaincue qu'il peut ramener les Blaugrana vers les sommets. Mais, cela n’empêche pas les médias de tous bords de spéculer sur celui qui pourrait prendre sa place sur le banc de la formation catalane.

« Low conviendrait parfaitement à Barcelone »

Joachim Low, l’actuel sélectionneur de l’Allemagne, n’a pas été mentionné pour cette responsabilité. Cela étant, une ancienne icône du club le verrait très bien dans ce rôle. C’est le légendaire Xavi qui serait favorable à sa venue au Nou Camp. "C’est un entraineur du haut niveau, qui prône le spectacle, le football offensif et puis il champion du monde", a indiqué le jeune technicien espagnol dans une interview accordée à la Süddeutsche Zeitung.

L'article continue ci-dessous

"Löw a contribué à ce que l'Allemagne ait développé une compréhension différente du football et qui me rappelle beaucoup de ce que j’avais connu avec l'Espagne et de Barcelone. Il conviendrait parfaitement au Barça en raison de sa manière d'appréhender le jeu. Et en raison de sa personnalité",a poursuivi Xavi, manifestément très admiratif envers le coach allemand.

A noter qu'il y a déjà eu des Allemands à la tête du FC Barcelone. Le premier à avoir connu cet honneur c'est Hennes Weisweiler entre 1975 et 1976. Ensuite, c'est Udo Lattek qui a pris ses quartiers dans la capitale catalane, entrainant l'équipe pendant deux ans (1981-1983).

Pour rappel, Low abandonnera son tablier de sélectionneur de la Mannschaft à l’issue du championnat d’Europe. Il n’a pas encore décidé ce qu’il voulait faire ensuite. Une rumeur a fait état dernièrement d’un possible engagement avec le Real Madrid en cas de départ de Zinédine Zidane.