Le Celta Vigo recrute officiellement un joueur marocain

Le Celta Vigo a officiellement annoncé ce mardi sa cinquième recrue de la saison en cours.

Dans un communiqué officiel, le club espagnol a dévoilé la signature du Marocain Souhaïb Driouech, qui a paraphé un contrat de quatre ans avec le club jusqu'en juin 2030.

Selon le journal « Marca », le Celta Vigo versera au PSV Eindhoven une somme avoisinant les 7 millions d'euros pour le transfert de l'ailier.

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Il s'agit de la première dépense effectuée par le Celta Vigo cet été, Alex Fibas et Javi Galán ayant rejoint le club libres de tout contrat, tandis que Fer et Bayindir sont arrivés sous forme de prêt.

Driouech, âgé de 24 ans, est né aux Pays-Bas et est d'origine marocaine.

Au cours des deux dernières années avec Eindhoven, il a disputé 61 matchs officiels, inscrivant 12 buts et délivrant 10 passes décisives.

Durant cette période, il a également participé à la Ligue des champions, où il a disputé 12 matchs, marquant 4 buts et délivrant deux passes décisives.

Le Celta Vigo a souhaité la bienvenue au joueur, déclarant : « Driouech est un ailier qui évolue principalement sur le côté gauche, avec la possibilité de jouer aussi sur le côté droit. Il se distingue par sa vitesse et son habileté dans le dribble, ainsi que par sa capacité à créer des occasions offensives dans le dernier tiers du terrain, notamment dans les duels individuels, à changer le rythme du jeu et à exploiter les espaces derrière la défense. »

Et de poursuivre : « Ses caractéristiques correspondent parfaitement au style de Claudio Giráldez, si bien que son arrivée apportera de la profondeur, de la variété et de nouvelles options offensives à l'attaque du Celta. »

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Et d'ajouter : « Avec l'arrivée de Driouech, le Celta Vigo se dote d'un jeune joueur doté d'une expérience au plus haut niveau et possédant un grand potentiel de développement, dans une nouvelle saison qui s'annonce passionnante. »