Le Cameroun perd sa star pour la CAN

Véritable coup dur pour la sélection nationale du Cameroun. Les Lions Indomptables viennent de perdre leur attaquant vedette pour la CAN.

Très mauvaise nouvelle pour le sélectionneur des Lions Indomptables, Rigobert Song, et la sélection camerounaise. Engagé à l’instar des 23 autres nations pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre en Côte d’Ivoire ce samedi 13 janvier 2024, le Cameroun vient de perdre sa star en attaque.

Vincent Aboubakar serait forfait

La sélection nationale du Cameroun a subi un revers majeur à la veille du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), qui démarre ce samedi soir avec un duel entre la Côte d’Ivoire, pays hôte, et la Guinée Bissau. Attaquant de Besiktas en Turquie, Vincent Aboubakar pourrait faire ses adieux à la prestigieuse compétition continentale de cette édition.

A en croire les informations du média locale CFOOT, Vincent Aboubakar (31 ans) a dû écourter sa séance d’entraînement avec les Lions Indomptables ce samedi soir en raison d’une grave blessure qu’il aurait subie. Les premiers diagnostics effectués révèlent une blessure qui pourrait rendre Vincent Aboubakar forfait pour la CAN 2023, indique la même source.

Adieu à la poursuite du record de Drogba ?

Meilleur buteur de la récente édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) jouée dans son pays, Vincent Aboubakar avait terminé à la troisième position avec 9 réalisations, le Cameroun ayant terminé sur le podium. S’il participait à cette CAN en Côte d’Ivoire, le Camerounais disputerait sa quatrième CAN avec les Lions Indomptables.

Connu pour son efficacité devant les buts malgré son âge, l’attaquant de Besiktas pourchassait un record que seul Didier Drogba détenait jusque-là. S’il avait terminé la précédente édition avec 8 buts inscrits, le Camerounais, avec un total de 9 buts à la CAN, envisagerait d’égaler voire dépasser Didier Drogba (11) au classement des meilleurs buteurs de la compétition.

Getty Images

Pour rappel, l’international attaquant camerounais (97 capes, 37 buts) est auteur de 4 buts en 12 matchs de Süper Lig avec Besiktas cette saison en championnat. Il ne devrait pas être apte avec le Cameroun pour la CAN cette édition. Le Cameroun est logé dans le groupe C en compagnie du tenant du titre le Sénégal, la Guinée et la Gambie.