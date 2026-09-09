Il n’y a pas encore deux semaines, on s’interrogeait sur Fabio Silva et un possible départ de Dortmund. Après tout, le mercato estival touchait à sa fin et, après tout, le joueur de 24 ans n’avait été que spectateur lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le HSV (2-0).

Sa non-convocation avait été précédée de mots forts après la Supercoupe contre le Bayern. Entré en jeu, Silva avait inscrit le but de Dortmund lors de la défaite 2-1, avant d’exprimer très clairement son souhait d’obtenir davantage de temps de jeu. « Nous verrons ce qui se passe », avait-il alors déclaré, avec cette idée en tête : on verra si je reste ou non.

Silva est resté, même si plusieurs clubs d’Espagne et de Turquie auraient été intéressés par lui. Entre-temps, rien n’a changé dans son rôle au BVB. 28 minutes en Bundesliga sur la pelouse de la TSG Hoffenheim, 15 minutes en Ligue des champions contre le FC Villarreal. Sa titularisation sur l’intégralité du match en Coupe d’Allemagne chez le club hambourgeois de cinquième division, le HEBC, parle sans doute d’elle-même.

Mais ce qu’il a accompli en 43 minutes de temps de jeu lors de deux victoires immensément importantes est remarquable. Contre Hoffenheim, après son entrée en jeu à la place de Konstantinos Karetsas, il est immédiatement devenu l’homme du match grâce à son but égalisateur et à son implication sur le 3-2 .

Contre Villarreal, il a offert l’ouverture du score à Guirassy et a ainsi fait repasser le match du côté du BVB. Presque plus important encore : Silva dégage une énergie qui emporte littéralement ses coéquipiers. Ses qualités n’ont jamais fait débat, mais son intensité et son engagement semblent avoir atteint un nouveau palier.

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« Ensemble, ensemble » : Guirassy a envie d’une double pointe

« Nous aimons beaucoup jouer ensemble », a déclaré Guirassy après la victoire mardi soir. Le buteur de Dortmund préférait largement parler de son coéquipier que de son 100e match sous le maillot noir et jaune et de son doublé. « À l’entraînement, on s’amuse beaucoup ensemble, c’est un super joueur. »

Silva pouvait difficilement appuyer davantage son souhait d’avoir plus d’influence et de temps de jeu qu’il ne l’a fait avec ses deux superbes entrées en jeu. La question est désormais la suivante, et l’on repense ici au débat sur Deniz Undav lancé par Julian Nagelsmann pendant la Coupe du monde : le meilleur rôle de Silva est-il celui d’un dynamiteur de fin de match, ou ne devrait-il pas avoir davantage de temps de jeu pour faire encore mieux, plus longtemps et peut-être de manière encore plus visible valoir ses qualités ? Ou bien son rôle idéal est-il celui de joker ? Sur Amazon Prime, par exemple, les experts Mats Hummels et Christoph Kramer se sont demandé si Silva, en tant que titulaire, ne pourrait pas même apporter moins d’énergie et de qualités sur le terrain qu’en sortant du banc.

Le fait est que, la saison passée, Silva a effectivement déçu à plusieurs reprises lorsqu’il débutait. Serait-ce différent aujourd’hui ? Difficile à dire tant que l’on n’essaie pas. Ou, comme l’a formulé le directeur sportif Ole Book : « Je ne vais pas dicter au coach la tactique ou le système. Mais je crois que nous sommes tous en train de constater que Fabio fait cela très bien. »

Le Portugais souligne en tout cas ses prétentions à obtenir davantage de temps de jeu, a estimé Book.

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Fabio Silva et Serhou Guirassy se complètent

Gregor Kobel aussi en est fan et défenseur. « Il est méga en ce moment », a déclaré le gardien du BVB sur Prime Video. « Il apporte une superbe énergie au jeu. Il était vif, a beaucoup couru et a dégagé du danger dès sa première action. »

Guirassy a utilisé deux fois le mot « ensemble » lorsqu’il a parlé de Silva. Les deux attaquants se sont chacun offert un but mutuellement cette saison. Les deux se complètent parfaitement, car ils présentent par essence des profils différents, tout en pouvant aussi permuter avec fluidité dans les rôles de passeur et de finisseur.

L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, peut s’estimer heureux d’avoir deux attaquants dans une telle forme, qui fonctionnent en plus ensemble. Le moment semble venu d’aligner Guirassy et Silva « ensemble », d’entrée.

Le prochain match à domicile contre le SC Paderborn (samedi, 15 h 30) serait prédestiné à servir de test grandeur nature.



