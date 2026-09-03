Le champion d’Angleterre conserve ainsi, selon l’expert des transferts, le droit, via l’option prévue dans le contrat, de mettre fin prématurément au prêt dès janvier et de rappeler le talent à Londres. Si le club de Premier League faisait usage de cette clause, le club de Bundesliga serait alors totalement impuissant et devrait laisser partir le joueur sans avoir son mot à dire.

Le rapport de l’expert des transferts ne permet toutefois pas de savoir si ce scénario est lié à des paramètres de performance spécifiques ou à un temps de jeu minimal. En dehors de ce détail, il s’agit d’un accord de prêt classique ; aucune option d’achat ni aucun autre droit n’a été prévu pour le BVB. Malgré ces conditions défavorables, le soulagement d’avoir réussi cette opération d’urgence l’a emporté du côté de Dortmund.

Au final, les dirigeants du BVB, autour de Lars Ricken et du directeur sportif Ole Book, ont agi à la dernière minute pour combler le vide causé par l’absence de Giannis Konstantelias en raison d’une blessure. En recrutant le milieu de terrain de 19 ans en provenance des Gunners, le club jaune et noir s’est certes assuré à court terme de la qualité dans le jeu, mais s’est en même temps exposé à un élément de risque bien connu.

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La clause du BVB pour Ethan Nwaneri rappelle le sort d’Aaron Anselmino

Car chez les supporters du BVB, cette clause ravive inévitablement de mauvais souvenirs liés à un dossier tragique du passé récent. L’an dernier déjà, Dortmund s’était retrouvé confronté à une configuration contractuelle identique lorsque le défenseur central Aaron Anselmino avait été recruté sous forme de prêt en provenance de Chelsea. Grâce à un style de jeu sans compromis et plein d’engagement, le défenseur était devenu en très peu de temps l’un des chouchous du public au Signal Iduna Park.

La désillusion est arrivée en janvier suivant. Le club de Premier League a alors fait usage de son droit de reprise prévu par l’accord et a soudainement rappelé Anselmino, avant de prêter immédiatement l’Argentin à son propre club partenaire, le Racing Strasbourg.

Là-bas, le défenseur, qui avait quitté l’équipe de Dortmund en larmes, n’a jamais retrouvé sa forme. Après cette période malheureuse en France, Anselmino figure désormais de nouveau dans l’effectif du club londonien. Au BVB, l’inquiétude demeure donc de voir ce problème se répéter avec Nwaneri l’hiver prochain.