Le Brésil reprend confiance et s'impose lors de son dernier match avant la Coupe du monde

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Brésil a conclu sa série de matches de préparation par une victoire éclatante. Le Panama, 33e au classement FIFA, n’a pratiquement pas existé et s’est incliné 6-2. Les dernières rencontres avant le Mondial devront donc permettre aux Auriverdes de partir pour les États-Unis avec un sentiment de confiance.

Le sélectionneur Carlo Ancelotti a dû se passer de la superstar Neymar, toujours blessé et incertain pour le début de la Coupe du monde, notamment le match d’ouverture contre le Maroc. Malgré son absence, l’attaquant de Santos demeure extrêmement populaire : le public l’a acclamé et les joueurs panaméens ont patienté pour immortaliser la rencontre à ses côtés.





Privée de sa star mais armée d’un onze type expérimenté, la Seleção a immédiatement mis la main sur le match. Dès la 2e minute, Vinícius Júnior a ouvert le score : après un dribble insolent, l’attaquant du Real Madrid a enroulé sa frappe du gauche depuis l’entrée de la surface pour battre le gardien panaméen.

Les visiteurs ont toutefois égalisé lorsque Matheus Cunha a dévié malencontreusement le ballon sur un coup franc. Juste avant la mi-temps, Casemiro a redonné l’avantage au Brésil d’une tête précise sur un centre de Vinícius : 2-1.

Dès la reprise, le score s’est rapidement alourdi : l’attaquant de Bournemouth Rayan a d’abord profité d’une erreur défensive, avant que Lucas Paquetá n’élimine tout suspense d’une frappe placée : 4-1.

Igor Thiago a ensuite transformé un penalty pour le cinquième but, avant que le milieu de terrain de Botafogo, Danilo, n’clôture la marque d’une frappe à dix minutes de la fin.

Panama a bien tenté de réagir, mais le score final est sans appel : 6-2 au Maracanã de Rio de Janeiro.