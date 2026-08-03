Le Borussia Dortmund se débarrasse de sa recrue ratée

Le Borussia Dortmund semble sur le point de tourner la page de l'un de ses transferts les plus décevants de la période récente, alors que le latéral brésilien Yan Couto se rapproche d'un départ du club pour rejoindre le Côme italien, un mouvement qui pourrait représenter la solution idéale pour toutes les parties avant le début de la nouvelle saison, selon ce qu'a rapporté le journal allemand "Bild".

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé que le transfert de Yan Couto (24 ans) vers le Côme 1907 est entré dans sa phase finale, après que le club italien et le Borussia Dortmund sont parvenus à un accord prévoyant le prêt du joueur avec une option d'achat.

Le rapport a précisé que les deux parties ont mené d'intenses négociations concernant la valeur financière de l'opération, avant de trouver un accord définitif, l'option d'achat s'élevant à environ 20 millions d'euros.

Le transfert avait risqué de capoter à la fin du mois de juillet dernier en raison d'un désaccord sur les aspects financiers, mais les négociations ont connu une avancée majeure ces derniers jours, rendant l'opération imminente.

Un transfert qui n'a pas répondu aux ambitions de Dortmund

Le Borussia Dortmund a recruté Yan Couto de façon définitive à l'été 2025, après avoir activé la clause d'achat obligatoire de son contrat pour 20 millions d'euros, à l'issue d'un prêt en provenance de Manchester City qui avait coûté environ 5 millions d'euros au club allemand.

Malgré le coût élevé de l'opération, l'international brésilien, qui a disputé quatre matches avec la sélection de son pays, n'a pas réussi à s'imposer au sein de l'équipe, son niveau ayant été loin des attentes.

Couto figurait par ailleurs parmi les joueurs les mieux payés de l'équipe, avec un salaire annuel d'environ 5 millions d'euros, ce qui ne s'est pas traduit sur son rendement sur le terrain.

La valeur marchande du joueur a nettement diminué : elle atteignait 25 millions d'euros en juin 2024, avant de reculer actuellement à 17 millions d'euros, un signe clair de la baisse de son niveau au cours de la dernière période.

Dortmund à la recherche d'un remplaçant

Dans le même temps, le Borussia Dortmund plaçait Elias Baum, latéral de l'Eintracht Francfort âgé de 20 ans, parmi les principaux candidats pour compenser le départ de Couto.

Le joueur bénéficie de l'admiration du directeur sportif de Dortmund, Ulli Ból, qui le connaît bien depuis leur période commune à Elversberg, où Baum a évolué en prêt lors de la saison 2024-2025 et a réussi à s'imposer comme titulaire.

Malgré l'intérêt de Dortmund, l'Eintracht Francfort n'entend pas se séparer des services du jeune joueur. L'entraîneur de l'équipe, Adi Hütter, a confirmé sa volonté de conserver Baum, déclarant : "Nous allons le garder avec nous, car je le vois comme un latéral doté de vivacité et de dynamisme. C'est un produit de l'académie du club, et j'apprécie beaucoup ce qu'il propose. Il a affiché un très bon niveau à l'entraînement et continue de progresser de façon remarquable."