Le Bayern Munich sort les barbelés pour Robert Lewandowski

L'élimination surprise du Bayern Munich contre Villarreal en quart de finale de la Ligue des champions risque de laisser des traces. En effet, le club bavarois est plongé en plein doute et une multitude de question va se poser quant à la suite à donner. L'entraîneur, les dirigeants, les joueurs, tous seront remis en cause durant les prochains jours et certains seront peut-être tentés d'aller voir ailleurs après deux élimination consécutives en quarts de finale de la C1.

Hainer calme le jeu autour de Lewandowski

C'est le cas de Robert Lewandowski. Le Polonais est au centre de rumeurs l'envoyant au FC Barcelone depuis deux semaines et l'élimination du Bayern en Ligue des champions n'a fait que rajouter du feu au poudre. Pourtant, Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a pris la parole après l'élimination de son équipe afin de mettre les choses au point, y compris concernant le futur de Robert Lewandowski.

Bayern Munich : 5 questions après la débâcle en Ligue des champions

"Tout d'abord, il convient de noter que son contrat court jusqu'en 2023. Nous continuons à souligner que nous apprécions vraiment Robert Lewandowski. Il est un footballeur de classe mondiale et nous garantit des buts, des buts et des buts. Notre direction sportive est en contact avec lui. Dès qu'il y aura quelque chose à signaler, nous le ferons", a expliqué Herbert Hainer.

Kahn et Salihamidzic confortés

Le président du Bayern Munich a fait le bilan de cette campagne européenne : "Nous sommes tous déçus d'avoir perdu en quart de finale car, n'en déplaise à Villarreal, ce n'est définitivement pas notre objectif. Mais le Bayern s'est toujours distingué en revenant plus fort après des revers. C'est notre mission à présent. Je suis convaincu que même nos joueurs ambitieux ne se laisseront pas abattre par une telle fin.

Bayern : Sagnol garde espoir en Upamecano

"Cela les stimulera pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Ils en veulent plus, ils veulent écrire l'histoire ici. Si nous terminons cette saison avec notre dixième titre de champion consécutif, ce sera un exploit historique dans l'une des cinq meilleures ligues. Nous pouvons en être très fiers et la saison prochaine, nous attaquerons à nouveau de toutes nos forces en Ligue des champions", a ajouté Herbert Hainer.

Le président du Bayern Munich a également affiché son soutien à ses dirigeants, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic :"Tout le monde sait que nous travaillons dans des conditions difficiles avec la pandémie et la solidité financière des clubs avec des investisseurs et des oligarques. Néanmoins, le Bayern est l'une des meilleures adresses en Europe, qui est continuellement développée par Oliver et Hasan. Tous deux sont conscients de leurs responsabilités et ils les assument. Ils savent ce qui fait vibrer ce club, ce qui compte ici, c'est dans leur ADN".