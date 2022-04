Bayern : Sagnol garde espoir en Upamecano

L'ancien joueur du Bayern Willy Sagnol a soutenu la nouvelle recrue Dayot Upamecano malgré des performances jusqu'ici mitigées sous le maillot du FCB.

"La culture du Bayern est différente"

L'ancien défenseur Willy Sagnol a encouragé la nouvelle recrue du Bayern, Dayot Upamecano.

"Dayot a besoin de temps, la culture du Bayern est différente de celle de Leipzig. Tu as tous les jours une énorme concurrence, tu es en permanence au centre de l'attention", a déclaré Sagnol dans une interview accordée à Sport Bild.

Comme le FC Bayern a une culture de jeu très offensive, a ajouté Sagnol, "c'est particulièrement lourd de conséquences si tu te trompes en tant que défenseur. Je suis sûr qu'Upamecano deviendra bientôt titulaire sans problème".

Upamecano a été transféré du RB Leipzig à Munich avant la saison pour 42,5 millions d'euros. Jusqu'à présent, le Français n'a toutefois pas réussi à convaincre totalement.

Des louanges pour Pavard et Hernandez

Sagnol, qui a disputé 277 matchs officiels avec le Bayern de 2000 à 2009, a par ailleurs défendu son compatriote français Benjamin Pavard.

"Parfois, les critiques sont aussi injustes", a déclaré l'ancien joueur de 45 ans. "Je trouve que Pavard joue de manière très constante, il est rarement le meilleur sur le terrain, mais il fait toujours son travail. Pour un entraîneur, un travailleur aussi assidu est énormément précieux. Beaucoup attendent plus de lui, peut-être qu'il en est capable. Mais il faut aussi apprécier ses performances".

Selon Sagnol, Lucas Hernandez, l'homme aux 80 millions, convient très bien au Bayern de par son caractère : "Au début, Lucas était souvent blessé et son adaptation a pris du temps. Maintenant, il est arrivé, il s'améliore de plus en plus", a expliqué Sagnol, qui est entraîneur de l'équipe nationale géorgienne depuis février 2021.