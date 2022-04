Bayern Munich : 5 questions après la débâcle en Ligue des champions

L'un des grands favoris de la Ligue des champions est tombé, à la surprise générale, mardi soir en quarts de finale de la Ligue des champions. Le Bayern a été éliminé par Villarreal et l'ensemble des bavarois étaient totalement sonné après cette élimination choc. Que va-t-il se passer au Bayern Munich après l'élimination en Ligue des champions ? Quelles sont les conséquences financières de cette élimination ? Quel sort pour Nagelsmann ? Et le Bayern va-t-il encore changer ses plans sur le marché transfert ? GOAL et SPOX discutent de cinq questions.

Bayern : Julian Nagelsmann risque-t-il sa place ?

Le fait est que l'élimination en Ligue des champions contre le septième de la Liga espagnole, tout à fait méritée dans l'ensemble, a égratigné une nouvelle fois l'entraîneur après la défaite 5-0 en coupe à Gladbach. Et dans le vestiaire, certains joueurs expérimentés remettront peut-être plus souvent en question les directives tactiques de Nagelsmann. Malgré tout, une discussion concernant l'avenir de l'entraîneur allemand, arrivé l'été dernier en Bavière, est exclue chez le géant allemand.

Les raisons principales : le directeur sportif Hasan Salihamidzic a personnellement recruté Nagelsmann en provenance de Leipzig avant la saison. Il a mis la main au porte-monnaie pour obtenir l'entraîneur de ses rêves et a mis 25 millions d'euros sur la table. Mettre fin prématurément au projet de Nagelsmann, qui court jusqu'en 2025 (durée de son contrat), serait une folie économique. Une séparation ne ferait pas que regretter d'avoir payé la clause libératoire, elle entraînerait même des coûts supplémentaires.

Getty

"Si tout se passe normalement, ce que je suppose, je continuerai à faire mon travail normalement", a déclaré Nagelsmann, visiblement touché, lors de la conférence de presse d'après-match. Le fait qu'il ait jugé sa première saison en tant qu'entraîneur du Bayern "insuffisante", malgré l'imminence d'un dixième championnat consécutif, est logique et honnête. Il n'a toutefois pas à s'inquiéter pour son poste.

Lewandowski va-t-il partir au FC Barcelone ?

Getty

Depuis des semaines, les informations selon lesquelles le Polonais penserait sérieusement à un avenir en Catalogne ou aurait même déjà donné son accord pour un transfert se bousculent. Selon les informations de GOAL et SPOX, nous n'en sommes pas encore là. Et pourtant, les spéculations sur la question de savoir si Lewandowski prolongera son contrat avec le FC Bayern, qui expire en 2023, ou s'il partira pour Barcelone, vont plutôt augmenter que diminuer après l'élimination en Ligue des champions.

Lewandowski, qui serait agacé par l'attitude hésitante des dirigeants du Bayern, se demandera peut-être encore plus maintenant si et pourquoi son avenir doit se poursuivre à Munich, si la spirale sportive descendante des deux dernières années (élimination en quart de finale de la Ligue des champions à chaque fois) se poursuit.

Pourquoi rester à Munich alors qu'il peut relever un nouveau défi au FC Barcelone, qui connaît un nouvel essor sous la houlette de Xavi, et peut-être même gagner encore plus d'argent ? La probabilité que l'attaquant réponde à cette question par un "pourquoi pas ?" est loin d'avoir diminué avec l'élimination contre Villarreal ...

Quel est l'impact de la domination en Bundesliga ?

La thèse s'impose d'elle-même : Si le Bayern n'a pas été à la hauteur contre Villarreal, c'est peut-être aussi parce qu'il n'est pas assez mis en danger en Bundesliga ? Bien que les Munichois n'aient pas vraiment réalisé une bonne deuxième partie de saison, il leur a souvent suffi d'appuyer brièvement sur l'accélérateur pour empocher les trois points.

"C'est sous la pression que naissent les diamants, peut-être que demain, un jeu brillant naîtra de notre côté", a déclaré Nagelsmann lors de la conférence de presse avant l'élimination contre Villarreal. Mais c'est justement cette pression que le Bayern ne ressent pas en championnat. Le BVB est trop peu dangereux pour le Bayern, tandis que Leverkusen et Leipzig manquent encore plus de régularité.

La situation est différente en Premier League. Manchester City, Liverpool et Chelsea se poussent constamment vers les sommets. Alors que le Bayern est presque chaque année le seul club allemand à participer à la phase à élimination directe de la Ligue des champions, la Premier League, mais aussi la Liga espagnole, font régulièrement passer plusieurs représentants.

Getty Images

Est-ce que la pression de la concurrence au quotidien aiguise les sens, même au niveau international ? Si l'on prend en compte la situation du Paris Saint-Germain, il y a des raisons de penser que oui. En effet, le club francilien, évolue seul en tête de la Ligue 1, avec de brèves interruptions, mais n'a jusqu'à présent atteint qu'une seule fois la finale de la C1.

Quelles sont les conséquences financières de l'élimination en quart de finale ?

En raison de son élimination en quart de finale et de son échec à se qualifier pour les demi-finales, le Bayern a vu une prime de 12,5 millions d'euros lui filer entre les doigts. Jusqu'à présent, le club bavarois a reçu 89,1 millions d'euros de l'UEFA. Cette somme sera encore augmentée de 12 millions d'euros supplémentaires provenant des quatre matchs à domicile - avec une affluence parfois limitée contre le Benfica Lisbonne, le Dynamo Kiev, le RB Salzbourg et maintenant Villarreal - pour atteindre un montant à trois chiffres en millions.

Getty Images

Seule la rencontre contre le FC Barcelone n'a pas été ouverte au public lors de la phase de poules. Les primes et les recettes provenant des spectateurs sont complétées par la distribution du "pool de marché", auquel participent également le Borussia Dortmund, le VfL Wolfsburg et le RB Leipzig.

Comme les concurrents allemands ont déjà été éliminés lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, la prime de participation du Bayern Munich est nettement plus élevée. La saison dernière, le club munichois avait reçu 11,678 millions d'euros sur la recette partagé entre les clubs allemands. Ils avaient alors également échoué en quart de finale.

Kahn va-t-il reconsidérer sa stratégie sur le marché des transferts ?

Selon Kicker, le projet est clair. La direction du Bayern autour d'Oliver Kahn prévoit de faire évoluer le club vers un statut de vendeur ou de club formateur. En d'autres termes, il s'agit de recruter de préférence de jeunes professionnels âgés de 20 à 22 ans pour les céder deux, trois ou quatre ans plus tard à des acheteurs solvables en leur faisant profiter de clauses libératoires élevées.

Mais cela est-il vraiment compatible avec l'idée que le club doit jouer chaque année pour gagner la Ligue des champions ? Intéressant : il y a quelques années, les Munichois se sont déjà trouvés à la même croisée des chemins. Lors de la saison 2006/2007, le FCB n'avait terminé qu'à une quatrième place extrêmement décevante - et les patrons avaient réagi. Avec une offensive de transfert sans précédent, le Bayern a fait du shopping et s'est renforcé avec beaucoup d'argent, notamment avec Luca Toni, Frank Ribery, Miroslav Klose et Ze Roberto, rappelé du Brésil.

Getty

Qu'est-ce que Kahn va-t-il décider maintenant ? Va-t-il faire un pas en arrière - c'est-à-dire : moins de dépenses et des joueurs qui connaissent parfois des échecs dans leur développement ? Ou va-t-il se concentrer sur des professionnels confirmés, avec lesquels la probabilité de remporter un titre international est peut-être plus élevée ?

"Nous sommes maintenant éliminés en quart de finale de la Ligue des champions, c'est tout à fait vrai. Mais nous n'allons pas fondre en larmes pour autant", a déclaré Kahn avec un calme relatif après l'élimination en quarts de finale. "S'il y a peut-être un reproche à nous faire aujourd'hui, c'est de ne pas avoir concrétisé l'une ou l'autre occasion de but et d'en avoir créé d'autres". Des mots qui ne laissent pas forcément présager une volonté de répliquer à l'avenir à pleine puissance sur le marché des transferts...