Le Bayern Munich s'inquiète pour Sadio Mané

Le Bayern Munich commence à s'inquiéter de la condition physique de l'ancien ailier de Liverpool, Sadio Mané.

L'attaquant sénégalais a connu un transfert très médiatisé en Allemagne l'été dernier et a réussi un début positif avec le Bayern avant de devoir se faire opérer d'une blessure au bas de la jambe en décembre. Depuis son retour, le joueur est loin d'être à son meilleur niveau et le club est de plus en plus préoccupé par sa mauvaise forme, selon Sport1.

Mané a fait cinq apparitions depuis son retour de blessure, enregistrant une passe décisive et ne marquant pas en deux titularisations. Il a été remplacé à la mi-temps de la défaite 2-1 du Bayern face au Bayer Leverkusen le week-end dernier. Mane a inscrit 11 buts et délivré cinq passes décisives en 28 apparitions cette année.

Le rapport affirme que Mane a perdu son explosivité caractéristique, et a un taux de victoire beaucoup plus faible dans les duels en un contre un depuis son retour. Le club serait également préoccupé par le fait qu'un changement de position dans un rôle plus central soit responsable de sa baisse de forme. Il a été prolifique en tant qu'ailier gauche, puis faux-neuf, sous Jurgen Klopp à Liverpool.

Mané a été appelé dans l'équipe du Sénégal alors que les champions d'Afrique en titre affronteront deux fois le Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la CAN cette semaine.