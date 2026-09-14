Le Bayern Munich prévoit-il de subtiliser Rayan Cherki ?

Alors que Rayan Cherki commence à s'imposer avec force au sein de Manchester City, après avoir attiré l'attention par ses prestations remarquables depuis le début de la saison, les spéculations ont commencé à entourer l'avenir du joueur français, notamment avec l'intérêt croissant des grands clubs européens.

Le joueur âgé de 23 ans a réussi à laisser rapidement son empreinte au sein de l'équipe d'Enzo Maresca, et a démontré de grandes qualités techniques qui ont fait de lui l'un des éléments qui attirent les regards dans l'effectif de Manchester City, après son transfert au club anglais en provenance de l'Olympique Lyonnais.

Depuis son arrivée à l'Etihad Stadium, Cherki a montré sa capacité à faire la différence grâce à son habileté dans le maniement du ballon et à sa vision remarquable dans le dernier tiers, en plus de sa capacité à évoluer à plusieurs postes.

Cet éclat a ramené le joueur français dans le cercle d'intérêt des grands clubs et a ouvert la porte aux interrogations sur la possibilité de voir arriver des offres colossales pour s'attacher ses services, surtout s'il continue à afficher le même niveau avec Manchester City.

Au milieu de ces spéculations, des rapports sont apparus ces derniers temps évoquant la possibilité de voir le Bayern Munich entrer dans la course pour Cherki, dans une tentative d'obtenir les services de l'un des talents français les plus en vue de ces dernières années.

Mais le journal espagnol « AS » a révélé que la situation au sein du club bavarois semble différente, affirmant que Cherki ne figurait pas sur la liste des cibles du Bayern Munich, malgré les rumeurs ayant lié le joueur à un transfert vers le géant allemand.

Le journal a indiqué que le Bayern ne prévoit pas de conclure une opération d'envergure durant le prochain mercato hivernal, et qu'il est peu probable que le club s'engage dans un recrutement coûteux au mois de janvier, à moins que l'un de ses joueurs ne soit victime d'une blessure grave nécessitant de revoir ses plans.

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