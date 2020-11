"Le Bayern Munich pourrait facilement se permettre de payer Upamecano 50 millions d'euros" - Matthaus veut le Français comme successeur de Boateng

Le champion d'Allemagne risque de bientôt vouloir renforcer sa défense et pourrait lancer une offensive pour piquer le Français du RB Leipzig.

Le pourrait facilement se permettre de payer la clause libératoire de 50 millions d'euros dans le contrat de Dayot Upamecano et devrait chercher à arracher le jeune défenseur central du pour en faire le successeur de Jérôme Boateng, affirme Lothar Matthaus. Le champion d' en titre devrait entrer sur le marché des transferts à la recherche de renforts défensifs dans un avenir proche.

Le champion du monde 2014, Jérôme Boateng est entré dans la dernière année de son contrat, tandis que David Alaba a fait de même et les discussions concernant une éventuelle prolongation sont un échec pour le moment. Si le Bayern a besoin d'un nouveau défenseur central, Matthaus pense qu'il devrait chercher à attaquer un concurrent direct pour obtenir des renforts de qualité. "Jérôme est sujet aux blessures et a atteint un certain âge à 32 ans", a déclaré la légende du Bayern Matthaus à AZ.

"Ces dernières années, il a souvent dû accepter des critiques, y compris de ma part, et cela était justifié. Mais il s'est toujours comporté de manière professionnelle et a connu un grand retour sous Hansi Flick. Une chose est claire, si David Alaba devait partir avec Boateng, le Bayern aura besoin d'un remplaçant. Il y a bien sûr des solutions internes : Lucas Hernandez, Niklas Sule, Benjamin Pavard et le jeune Tanguy Nianzou. D'après ce que j'entends, Nianzou doit être un géant, un très grand talent. Néanmoins, un renforcement de l'extérieur serait nécessaire. Dayot Upamecano de Leipzig serait certainement un joueur qui conviendrait très bien en termes de qualité", a proposé l'Allemand.

Une partie du problème pour le Bayern pourrait être qu'Upamecano attire des regards admiratifs de toute l'Europe, avec un certain nombre d'équipes de la qui aimeraient le Français de 22 ans. Matthaus, cependant, pense que l'intérêt de peut être repoussé. L'ex-international allemand a ajouté : "Il a une clause libératoire qui lui permet de partir pour 50 millions d'euros. Ce serait facile pour le Bayern Munich".

"J'ai déjà l'impression que la a rattrapé la Premier League pendant la pandémie. Vous pouvez le voir sur les résultats des équipes allemandes en qu'elles peuvent suivre. Le Bayern Munich, le , le RB Leipzig et le jouent tous un football attrayant et offensif. La brille et est donc également attractive pour de nombreux joueurs de haut niveau", a conclu l'Allemand. Reste à savoir si Dayot Upamecano préfèrera poursuivre sa carrière en Bundesliga ou découvrir un nouveau championnat.