Le Bayern en remet une couche sur le dossier Zidane

Le Bayern Munich a fait une annonce surprenante sur le dossier Zinedine Zidane, samedi.

Zinedine Zidane est prêt à reprendre du service mais on ne sait pas encore dans quel club va signer la légende française. Si les portes de l’Equipe de France et du Real Madrid lui sont fermées pour l’instant, l’ancien joueur de la Juventus reste très courtisé sur le marché. Ces dernières semaines, c’est au Bayern Munich que Zinedine Zidane est annoncé. Une rumeur sur laquelle le club bavarois s’est prononcé ce samedi.

Les presses espagnole et allemande divisées par Zidane

Depuis l’annonce de Thomas Tuchel de quitter son poste en fin de saison, le Bayern Munich s’est lancé dans la recherche d’un nouvel entraineur. Plusieurs noms ont été alors associés au club dont ceux de Julian Nagelsmann et de Zinedine Zidane. Si le premier a finalement prolongé avec la sélection allemande, la position du second est encore indécise. Vendredi, la presse espagnole l’annonçait proche d’un accord avec le Bayern Munich. Mais l’information fut démentie par les médias outre-Rhin quelques heures plus tard. Selon la presse allemande, l’ancien coach du Real Madrid ne figurerait pas dans les plans du club bavarois.

Le Bayern Munich botte en touche pour Zinedine Zidane

Au milieu de cette division entre les médias espagnols et allemands, il fallait bien que le Bayern Munich vienne mettre les choses au clair. C’est par le biais de son directeur sportif, Max Eberl, que le club bavarois s’est prononcé sur le sujet. Et si on en croit les propos de ce dernier, le prochain entraineur du Bayern Munich ne devrait pas être s’appeler Zinedine Zidane.

« Je peux dire que notre recherche d'un nouveau manager est en phase finale. L'entraîneur devrait parler anglais, pas nécessairement allemand. Si Zidane parle anglais ? Je ne sais pas ! », a lâché le dirigeant allemand au micro de Sky Sports.