Le FC Barcelone continue de placer Vesnik Asllani, attaquant de Hoffenheim, parmi ses options alternatives, en prévision d'un départ de Ferran Torres cet été.

Le Barça souhaite prolonger le contrat de Torres, qui expire à l'été 2027, dans un contexte d'intérêt croissant de la part du Paris Saint-Germain pour s'attacher ses services.

Torres se sent sous-estimé au sein du Barça, en raison de son faible temps de jeu la saison dernière, auquel s'ajoute la volonté du club de recruter Julián Álvarez.

Le journal « Sport » a indiqué qu'Asllani souhaite porter le maillot catalan, bien qu'il ait atteint un stade avancé dans ses négociations avec Leipzig.

Et bien que le joueur de 23 ans soit proche de conclure avec Leipzig, il a demandé un délai supplémentaire dans l'espoir de recevoir une offre officielle du Barça, qu'il considère comme sa destination préférée.

La direction sportive du Barça voit en Asllani un remplaçant idéal pour faire tourner l'attaque ou un pari d'avenir prometteur, d'autant que sa clause libératoire, fixée à 29 millions d'euros, correspond à la situation économique du club catalan.

La conclusion de l'affaire est directement liée au dossier des départs : Julián Álvarez reste la priorité absolue pour la ligne d'attaque, tandis qu'Asllani représente le remplaçant idéal en cas de départ de Ferran Torres. Pour autant, le Barça n'exclut pas de recruter Asllani, même en cas de maintien de Torres, sa valeur financière constituant une opportunité d'investissement rare sur le marché actuel des attaquants.

Asllani sait marquer des deux pieds et présente un réel danger dans le jeu aérien. Il a terminé la saison dernière en Bundesliga avec 10 buts et 7 passes décisives.

La valeur de la clause libératoire (29 millions d'euros) ne représente pas un obstacle pour le Barça, qui peut la lever sans avoir besoin de vendre des joueurs au préalable, tout en essayant de négocier une réduction de ce montant.