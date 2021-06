Le Barça ne veut pas un nouveau "cas Ousmane Dembélé"

La nouvelle direction veut éviter des signatures exorbitantes car ils n'ont pas parié sur des joueurs au bon moment.

Le Barça a encore en travers de la gorge la signature d'Ousmane Dembélé. Le Français a été recruté pour 105 millions d'euros, avec des bonus, alors qu'un an avant il ne coûtait que 15 millions. Le président Josep Lluís Núñez l'a déclaré à l'époque : "J'ai rappelé à Cruyff que nous avons signé Kodro pour 700 millions alors que l'année précédente il en valait 300. Je lui ai dit que cela pourrait être un problème sérieux." Au cours de ses 22 années de mandat, il a répété la chanson plusieurs fois, bien que sans le Flying Dutchman sur le banc et avec d'autres visages familiers à la tête de l'équipe. Cette fois, la nouvelle direction de Barcelone est très claire sur le fait qu'un « cas Dembélé » ne peut pas être répété.

Non seulement parce que l'économie du club est dans un moment très délicat, mais aussi parce que réaliser ce type d'opération révèle le manque de confiance envers les scouts du club et le peu d'audace pour recruter des jeunes joueurs. Ces dernières années, le Barça a recruté des footballeurs plus établis ou qui avaient déjà explosé que des pépites pour le futur, isolant et célébrant les cas de Pedri et Ronald Araujo. Tous deux sont arrivés à Barcelone avec un coût de peu d'impact sur les comptes. L'entité culé a payé cinq millions pour le milieu de terrain canarien, sans ajouter les variables qui, si elles sont remplies, atteindront 25 millions.

Quelques euros « bien investis », disent-ils depuis les couloirs du Camp Nou, si finalement Pedri devient le footballeur que tout le monde sent qu'il peut devenir. La signature d'Araujo n'a pas atteint les 7 millions et le Barça a un défenseur central pour de nombreuses années, si sa progression n'est pas coupée par une mauvaise surprise. Ce sont les deux exemples avec lesquels travaille la nouvelle structure sportive de Joan Laporta. Des joueurs jeunes, très talentueux et avec un avenir. Mais il faut parier sur eux au bon moment, pas comme cela s'est produit avec Dembélé, qui a signé pour le Barça après avoir déjà explosé en Allemagne avec le Borussia Dortmund un an seulement après avoir fait ses débuts en France avec Rennes.

Dès sa première année en Ligue 1, Dembélé a brillé. C'est alors que Dortmund est allé le chercher et a payé 15 millions d'euros. Une saison plus tard, après avoir été l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga, le Barça a dû payer le chiffre exorbitant de 105 millions plus 40 en bonus. Seuls 365 jours se sont écoulés entre temps. Barcelone n'a pas osé avec Dembélé à Rennes, mais ils voulaient le signer alors que la moitié de l'Europe le voulait déjà. "Cela ne peut plus se reproduire", insistent-ils au club. "C'est l'une des opérations les plus ruineuses qui aient été menées", commentent-ils. Et pas seulement parce que cela a eu un impact négatif sur les comptes déjà épuisés de l'entité, mais parce qu'il a laissé la direction sportive précédente et toute sa structure dans une très mauvaise position.

"C'est un échec du projet", disent-ils. Une erreur des responsables sportifs pour ne pas avoir osé le faire signer avant le Borussia Dortmund, pour ne pas parier sur un footballeur pour lequel le Barça a dû se battre alors qu'il n'était pas mondialement connu. Et ils donnent en exemple Erling Haaland, qui a également signé pour le Borussia Dortmund pour 21 millions et un joueur avec qui l'équipe jaune fera encore une fois une bonne affaire : "Vous ne pouvez pas aller signer Haaland à Dortmund. Il aurait fallu aller signer Salzbourg". Ils considèrent que c'est de grosses erreurs qu'il faut éviter, sachant aussi que le Barça n'est pas un club riche, loin de là.

Joan Laporta travaille depuis des mois à la création de sa structure sportive pour que ces erreurs ne se reproduisent plus. Pour le moment, Mateu Alemany a repris la direction du football. Juste en dessous, à un niveau similaire, se trouve Jordi Cruyff, "le gardien de l'institution". Et dans une troisième étape suit Ramon Planes, qui a prolongé pour deux saisons son poste de secrétaire technique. Et nous verrons ce qui se passe avec le département de scouting. La semaine dernière, Laporta a écarté le chef de ce département, Àlex García, bien qu'il n'ait pas encore nommé son remplaçant. La nouvelle structure du FC Barcelone prend forme.