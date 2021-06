Xavi veut "entraîner Messi", le Barça en alerte

Xavi a lancé un appel du pied au Barça en glissant qu'il aimerait entraîner Leo Messi.

Xavi envisage le jpb de coach du FC Barcelone et surtout l'opportunité d'entraîner la superstar Lionel Messi, insistant sur le fait qu'il est prêt à travailler au Camp Nou.

La légende du Barça est depuis longtemps lié au rôle d'entraîneur du club catalan et il a été fortement pressenti de revenir au club avant que le président Joan Laporta ne décide de conserver Ronald Koeman.

Xavi a signé un nouveau contrat avec Al Sadd en mai, liant le joueur de 41 ans à l'équipe qatarie jusqu'en 2023. Mais Xavi, qui détenait le record du plus grand nombre d'apparitions à Barcelone avant qu'il ne soit battu par Messi la saison dernière, a l'intention de prendre les commandes à un moment donné.

"Je suis toujours sur le marché", a déclaré Xavi lors d'une conférence de presse jeudi. "Le club a décidé de continuer avec Koeman et je lui souhaite le meilleur."

"Au cours de ces quatre derniers mois, je n'ai eu aucun contact avec [le président Laporta] ni avec qui que ce soit du conseil d'administration."

"Je ne sais pas quand le moment arrivera mais, pour moi, ce serait un rêve de retourner au Barça un jour. Je ne suis pas pressé, honnêtement, mais j'espère que cela arrivera."

"Je comprends que les gens puissent penser que je ne suis pas prêt, mais je tiens à préciser que je le suis."

"Je connais le club, l'environnement... J'entraîne à un niveau professionnel et je me sens préparé. Les gens ont également critiqué [Pep] Guardiola et [Zinedine] Zidane avant de prendre les commandes à Barcelone et [Real] Madrid ".

"Mais Koeman est l'entraîneur maintenant et vous devez respecter cela. Je ne veux pas qu'il y ait un débat permanent à ce sujet." Xavi a joué aux côtés de Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets au Barça, où il a remporté huit trophées de la Liga et quatre titres de Ligue des champions, entre autres honneurs. "Messi et les autres ? Pour moi, ce serait un avantage [de travailler avec eux]. Je suis dans une situation à Al Sadd où j'entraîne des joueurs avec lesquels j'ai joué et je pense que cela aide, parce que vous les connaissez", a ajouté Xavi.